Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Σκηνές πανικού και σοβαροί τραυματισμοί [βίντεο]

Πηγή σε νοσοκομείο ανέφερε στους Times ότι οι τραυματίες είναι περίπου 50. Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν στη γραμμή Λούτον-Μπέντφορντ, ενώ από το περιστατικό έχουν επηρεαστεί και άλλες γραμμές του σιδηροδρομικού δικτύου.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Μπέντφορντ στη Βρετανία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Σύμφωνα με τους Times, που επικαλούνται πηγή σε νοσοκομείο, οι τραυματίες είναι περίπου 50. Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχουν αποσταλεί στο σημείο. Μεταξύ αυτών και ελικόπτερα-ασθενοφόρα.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε επίσης η εφημερίδα.

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