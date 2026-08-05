Γιατί καίγεται κάθε χρόνο η Ελλάδα; Οι τρεις παράγοντες που μετατρέπουν τα καλοκαίρια σε εφιάλτη

Φωτιές και πυρομετεωρολογικές συνθήκες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος, ανέλυσε τα δεδομένα για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των ημερών με ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γεγονός που ευνοεί την ταχεία εκδήλωση και εξάπλωση των πύρινων μετώπων. Οι πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον μόνο συνέπεια καιρικών φαινομένων, αλλά και της συχνότερης εμφάνισης αυτών των επικίνδυνων συνθηκών.

Παράλληλα, ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η αμέλεια, οι επικίνδυνες δραστηριότητες στην ύπαιθρο και οι περιπτώσεις εμπρησμού δημιουργούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που κάθε καλοκαίρι οδηγεί σε δεκάδες πυρκαγιές. Αυτό δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνει τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον.

Ο Θοδωρής Γιάνναρος τόνισε ότι, αν και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, η βλάστηση παραμένει ιδιαίτερα εύφλεκτη αυτή την εποχή. Ακόμη και μέτριοι άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη συμμόρφωσης με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πυρκαγιά, καθώς ο πυροσβεστικός μηχανισμός βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Σε ερώτηση για τους λόγους που η Ελλάδα αντιμετωπίζει κάθε χρόνο τον ίδιο «πύρινο εφιάλτη», ο κ. Γιάνναρος υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την εξάπλωση της φωτιάς. Παράλληλα, η πλειονότητα των πυρκαγιών ξεκινά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ενώ η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η έλλειψη διαχείρισης των δασών επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Ο ίδιος σημείωσε πως η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού σε περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό και το Μάτι, σε συνδυασμό με την αυξημένη διαθεσιμότητα βλάστησης και τη συσσώρευση νεκρής βιομάζας, συμβάλλουν στη ραγδαία εξάπλωση των πυρκαγιών όταν αυτές εκδηλώνονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η μάχη των διασωστών στο Πόρτο Γερμενό

Ο διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Νίκος Μπαρλαγιάννης, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι διασώστες κατά την πρόσφατη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Όπως ανέφερε,

ο οργανισμός κινητοποιήθηκε άμεσα με πέντε κλιμάκια, εκπαιδευμένους Σαμαρείτες διασώστες και μία κινητή μονάδα με εξειδικευμένες νοσηλεύτριες, προκειμένου να προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστες και πολίτες που αντιμετώπισαν τραυματισμούς, αναπνευστικά προβλήματα ή κρίσεις πανικού.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποιήθηκε άμεσα με εντολή του προέδρου μας Dr. Αντώνιου Αυγερινού με πέντε κλιμάκια, εκπαιδευμένους Σαμαρείτες διασώστες και μία κινητή μονάδα με εξειδικευμένες νοσηλεύτριες, όπου προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες κατευθείαν, γιατί είχαμε πάρα πολλά περιστατικά τόσο με πυροσβέστες όσο και με κατοίκους που είχαν τραυματιστεί, αναπνευστικά προβλήματα, κρίσεις πανικού.

Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα σοκ για αυτούς. Ξαφνικά βλέπανε τη φωτιά να πλησιάζει στα σπίτια τους, έπρεπε να απομακρυνθούνε, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Ήμασταν δίπλα τους και αντιμετωπίζαμε αυτά τα περιστατικά. Τα πεζοπόρα μας τμήματα με τους διασώστες ήταν μαζί με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση που γινότανε στο βουνό και οι άλλες ομάδες ήταν στην παροχή πρώτων βοηθειών», υπογράμμισε.

Όπως επεσήμανε, η φωτιά κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή παραμονή σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής. Οι διασώστες συμμετείχαν και στις επιχειρήσεις διάσωσης αγνοουμένων στην Ψάθα, όπου παράλληλα σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση της πυρκαγιάς, δυσκολεύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες αντιμετώπισης.