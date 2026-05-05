Αναβολή ως τις 2 Ιουνίου στο δικαστήριο για τις απαλλοτριώσεις του ΒΟΑΚ στις Σίσες – Συζητήθηκαν οι άλλες αιτήσεις – Πολλοί οι ρεθυμνιώτες που πήγαν στο Εφετείο στα Χανιά

Οι πέντε από τις έξι συνολικά αιτήσεις (5 για την Π.Ε. Ρεθύμνου και 2 για την Π.Ε. Χανίων – εκ των οποίων η μία ειναι κοινή, γι αυτό στο σύνολο τους ειναι έξι) συζητήθηκαν στο Μονομελές Εφετείο Χανίων σήμερα. Πρόκειται για τις αιτήσεις του Δημοσίου με σκοπό τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών, για τις ανάγκες του έργου κατασκευής του ΒΟΑΚ. Η μοναδική περίπτωση που πήρε αναβολή για τις 2 Ιουνίου ειναι αυτή που αφορά την περιοχή των Σισών.