Hράκλειο:Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Κρητικός;

Στην τελική ευθεία των πολιτικών ζυμώσεων για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στην Κρήτη, το Ηράκλειο μπαίνει σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, όπου τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης αρχίζουν να «κλειδώνουν».

Ανάμεσα σε αυτά, σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, ο Αντώνης Κρητικός συζητιέται να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο.

Η υποψηφιότητά του εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης του ψηφοδελτίου με πρόσωπα που συνδυάζουν επιστημονική συγκρότηση, κοινωνική παρουσία και ενεργό εμπλοκή σε ζητήματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Ο Αντώνης Κρητικός, με διαδρομή στον χώρο της κοινωνικής επιστήμης και της στρατηγικής ανάλυσης, έχει ήδη καταγράψει παρουσία σε θεσμικά και οργανωτικά πεδία, γεγονός που τον φέρνει στο επίκεντρο της συζήτησης για τη νέα πολιτική πραγματικότητα στο νησί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το προσωπικό του περιβάλλον, καθώς στο πλευρό του βρίσκεται η Μαρία Μπαριτάκη. Μια ιδιαίτερα καταξιωμένη επιστήμονας, με ισχυρό ερευνητικό έργο και σημαντική κοινωνική απήχηση, η οποία ξεχωρίζει για τη σοβαρότητα, την ευαισθησία και τη δυναμική της παρουσία.

Παράλληλα, η έντονη προσωπικότητά της και η φυσική της γοητεία την καθιστούν σημείο αναφοράς στον επαγγελματικό και κοινωνικό της κύκλο, ενισχύοντας συνολικά την εικόνα ενός ζευγαριού με βαθιά σύνδεση με την κρητική κοινωνία.

Σε μια περίοδο όπου η πολιτική ανανέωση αποτελεί ζητούμενο, η περίπτωση Κρητικού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιλογών που στοχεύουν σε πρόσωπα με ουσιαστική κοινωνική αποδοχή και ενεργή παρουσία στα τοπικά ζητήματα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιήσει τις τελικές λίστες, ωστόσο ήδη το όνομα του Αντώνη Κρητικού θεωρείται από εκείνα που θα δώσουν το στίγμα της νέας εκλογικής μάχης στο Ηράκλειο.

