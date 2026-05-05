Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή του δίνει 40χρονος – Καρφώθηκε σε τοίχο με ηλεκτρικό πατίνι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ακόμη ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στην Κρήτη, επαναφέροντας τον προβληματισμό για την αλόγιστη χρήση τους και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στην περιοχή της Χερσονήσου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 40χρονος άνδρας από το Μπαγκλαντές, μόνιμος κάτοικος Κρήτης και εργαζόμενος σε τουριστική επιχείρηση της περιοχής, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 40χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

