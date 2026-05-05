Διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ.

Διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της οργάνωσης, όπου από τον πρόεδρό της Κώστα Γιαννουλάκη έγινε απολογισμός του πρόσφατου προσυνεδρίου του κόμματος,

εκφράζοντας την ικανοποίησή του από τη μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστίες σε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει τις εργασίες που έγιναν παρόντος του προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς επίσης κορυφαίων υπουργών και στελεχών. Παράλληλα συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα και οι πολιτικές εξελίξεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι βουλευτές Ηρακλείου Κώστας Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, οι οποίοι αναφερθήκαν τόσο στις εργασίες του προσυνεδρίου, όσο και στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την κυβερνητική πολιτική.

Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή της ΔΕΕΠ Ηρακλείου στο 16ο Συνέδριο της Ν.Δ. που θα πραγματοποιηθεί 15 με 17 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα και ήδη εκφράστηκε η επιθυμία των στελεχών του Ηρακλείου Γιάννη Χατζηνικολάου, Νεκταρίας Μανίκα- Γιαννουλάκη και Μάνιας Οικονομάκη, να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.

Τα στελέχη της ΔΕΕΠ καλωσόρισαν επίσης στη συνεδρίαση τα νέα μέλη της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου με επικεφαλής τον πρόεδρο Χρήστο Δελησάββα.