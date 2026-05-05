Σοκ για τη 19χρονη Μυρτώ: «Ήθελαν να την εκβιάζουν με ροζ βίντεο», καταγγέλλει η μητέρα της

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της Μυρτώς, που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, μετά τις δηλώσεις της μητέρας της, η οποία εκφράζει την πεποίθηση ότι πίσω από όσα συνέβησαν στην 19χρονη υπήρχε οργανωμένο σχέδιο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Με λόγια γεμάτα οδύνη, η μητέρα της Μυρτώς ανέφερε ότι πιστεύει πως στόχος ήταν η κόρη της να χρησιμοποιηθεί σεξουαλικά, να βιντεοσκοπηθεί και στη συνέχεια να εκβιαστεί. «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά και να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν», δήλωσε, περιγράφοντας μια εκδοχή που, όπως υποστηρίζει, δείχνει πως η υπόθεση δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η ίδια μίλησε και για τη στιγμή που ενημερώθηκε από το νοσοκομείο. Όπως είπε, ο τρόπος με τον οποίο της τηλεφώνησαν ήταν ψυχρός και αυστηρός, γεγονός που την έκανε να αντιληφθεί αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, όπως περιγράφει, τα βλέμματα των γιατρών και του προσωπικού ήταν «παγωμένα», σαν να γνώριζαν ήδη το μέγεθος της τραγωδίας πριν της πουν οτιδήποτε. Παρά την αγωνία της, η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η κόρη της δεν βρισκόταν πια στη ζωή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πριν λάβει απαντήσεις, της χορηγήθηκαν ηρεμιστικά χάπια. Το μόνο που ζητούσε εκείνη τη στιγμή ήταν να γίνει ό,τι ήταν δυνατόν για να σωθεί το παιδί της. Ακόμη και όταν άκουσε τη λέξη «δυστυχώς», όπως λέει, αρνήθηκε να αποδεχθεί την πραγματικότητα και έτρεξε προς τη Μυρτώ. Μιλώντας για την κόρη της, η μητέρα της τη σκιαγραφεί ως ένα ήσυχο, ευγενικό και ταπεινό παιδί, με ιδιαίτερη αγάπη στα ζώα. Όπως σημειώνει, η Μυρτώ δεν έπινε, δεν σύχναζε σε νυχτερινά στέκια και περνούσε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της στο σπίτι, ενώ έβγαζε κάθε μέρα βόλτα το σκυλάκι της. «Ήταν παιδί της εκκλησίας, παιδί του σπιτιού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι είχε στενή σχέση μαζί της και πως μεταξύ τους υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Η μητέρα αναφέρθηκε και στον 23χρονο φίλο της 19χρονης, λέγοντας ότι τους τελευταίους μήνες είχε δει δύο φορές την κόρη της να συνομιλεί μαζί του μέσω βιντεοκλήσης, ενώ εκείνος φορούσε κουκούλα. «Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας», υπογράμμισε, επιμένοντας πως ζητά απαντήσεις για όλα όσα οδήγησαν στον θάνατο της κόρης της.