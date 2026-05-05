Νέο πολυνομοσχέδιο: «Μπλόκο» στα μετρητά πάνω από 500 ευρώ – Πρόστιμο-σοκ στο διπλάσιο της συναλλαγής

Σειρά αλλαγών στη φορολογία και στις συναλλαγές φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Οι ρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας, του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της καλύτερης παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η μείωση προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και νέοι κανόνες για τις πληρωμές με μετρητά. Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρότερη εποπτεία στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κρυπτονομίσματα.

Νέο πλαίσιο για τις πληρωμές με μετρητά

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ορίου για τις συναλλαγές με μετρητά. Πλέον, δεν θα εξετάζονται ξεχωριστά τα επιμέρους παραστατικά, αλλά η συνολική αξία της συναλλαγής.

Για συναλλαγές αξίας 500 ευρώ και άνω, η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω τραπεζικού συστήματος ή άλλου ψηφιακού μέσου.

Σε περίπτωση που το ποσό καταβληθεί με μετρητά, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που πληρώθηκε εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου.

Με τις νέες παρεμβάσεις, το υπουργείο επιχειρεί να περιορίσει τα «παράθυρα» στις συναλλαγές μεγάλης αξίας και να ενισχύσει τον έλεγχο της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

