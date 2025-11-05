ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από την Πέμπτη 6 έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Στο Συνέδριο θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις θεσμικές εξελίξεις, καθώς και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την επόμενη περίοδο.

Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Συνέδριο θα παραβρεθούν επίσης: η Γενική Γραμματέας του Δήμου Άννα Οικονομίδου, η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Σχολικής στέγης Μαρία – Ναυσικά Γάλλου,

ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) Γιώργος Αστρουλάκης, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Φανουράκη.

Καιρός: Πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες- Οι περιοχές της Κρήτη που επηρεάζονται – Χάρτες
