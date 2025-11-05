Καιρός: Πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες- Οι περιοχές της Κρήτη που επηρεάζονται – Χάρτες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες απόψε και την Πέμπτη – Που αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα.
Σε κλοιό χειμώνα βρίσκεται η Κρήτη τις τελευταίες ώρες, με αρκετές περιοχές του νησιού όπως έχουμε ήδη γράψει, να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα αλλά και την Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 17:00-20:00 της Τετάρτης 05/11, 02:00-05:00 και 08:00-11:00 της Πέμπτης 06/11.
Χάρτης
Photo Credits: @meteo
Cretalive