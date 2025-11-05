ΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καιρός: Πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες- Οι περιοχές της Κρήτη που επηρεάζονται – Χάρτες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες απόψε και την Πέμπτη – Που αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα.

Σε κλοιό χειμώνα βρίσκεται η Κρήτη τις τελευταίες ώρες, με αρκετές περιοχές του νησιού όπως έχουμε ήδη γράψει, να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα αλλά και την Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 17:00-20:00 της Τετάρτης 05/11, 02:00-05:00 και 08:00-11:00 της Πέμπτης 06/11.

Χάρτης
Photo Credits: @meteo

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

0
Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

Συμμετείχε στο μακελειό στα Βορίζια ο γαμπρός...

0
Σε βάρος του 43χρονου που συμμετείχε, σύμφωνα με την...

Στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

0
Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

Συμμετείχε στο μακελειό στα Βορίζια ο γαμπρός...

0
Σε βάρος του 43χρονου που συμμετείχε, σύμφωνα με την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συμμετείχε στο μακελειό στα Βορίζια ο γαμπρός του Καργάκη – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Επόμενο άρθρο
Στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

Mανώλης Χνάρης : «Έλλειψη στοχευμένης κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για την καταστροφή που έχει υποστεί ο κτηνοτροφικός κλάδος...

Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κανονικά αύριο στους δρόμους

ΠΚ team ΠΚ team -
Κανονικά θα κινηθούν αύριο, Πέμπτη τα ταξί από τις...

Η Ελλάδα στη World Travel Market 2025 που διεξάγεται στο Λονδίνο

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 2025 διαγράφεται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST