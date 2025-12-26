ΔΙΑΦΟΡΑΔιεθνήΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγιος Βασίλης: Πού βρίσκεται; Δείτε live το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Καθώς η Παραμονή των Χριστουγέννων απέρχεται, μια ερώτηση κυριαρχεί στο μυαλό κάθε παιδιού (και πολλών ενηλίκων): Πού βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης;

Ευτυχώς, η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει ακριβείς απαντήσεις. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τόσο η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) όσο και η Google έχουν ενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους, επιτρέποντας σε οικογένειες να παρακολουθούν το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη καθώς κάνει το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο για να παραδώσει δώρα.

Άγιος Βασίλης: Live το ταξίδι του:

Η υπηρεσία NORAD, η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του εναέριου χώρου της Βόρειας Αμερικής, παρακολουθεί το ταξίδι του Άγιου Βασίλη για 70η χρονιά φέτος.

Όλα ξεκίνησαν το 1955 λόγω ενός τυπογραφικού λάθους σε μια εφημερίδα, που προέτρεπε τα παιδιά να καλέσουν τον Άγιο Βασίλη, αλλά έδινε κατά λάθος το απόρρητο νούμερο της Διοίκησης Αεράμυνας. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, Συνταγματάρχης Χάρι Σουπ, «έπαιξε το παιχνίδι» και άρχισε να δίνει αναφορές για την τοποθεσία του Άγιου Βασίλη στα παιδιά που καλούσαν.

Και κάπως έτσι γεννήθηκε μια παράδοση, ενώ με τα χρόνια η NORAD δημιούργησε ειδική τηλεφωνική γραμμή, στελεχωμένη από εθελοντές.

Τα παιδιά του Σουπ λένε ότι ο πατέρας τους δέχθηκε επιστολές από όλο τον κόσμο που τον ευχαριστούσαν για το χιούμορ του και για την αρχή μιας παράδοσης που αγαπήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους.

Το 1958, η Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροπορικής Άμυνας (NORAD) ανέλαβε την ευθύνη για την παρακολούθηση του Άγιου Βασίλη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Home alone: Εννέα τρόποι για να περάσετε...

0
Παραδοσιακά, οι γιορτές είναι μία περίοδος που μπορούμε να...

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του...

0
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση εναντίον μαχητών του...

Home alone: Εννέα τρόποι για να περάσετε...

0
Παραδοσιακά, οι γιορτές είναι μία περίοδος που μπορούμε να...

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του...

0
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση εναντίον μαχητών του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
Επόμενο άρθρο
Home alone: Εννέα τρόποι για να περάσετε καλά και μόνοι στις γιορτές
Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Νέα μελέτη με χρήστες του Tinder ρίχνει φως στις...

Η μια λέξη που μπορεί να διαλύσει τη φιλία

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Η φιλία είναι από τους πιο πολύτιμους και δυνατούς...

Home alone: Εννέα τρόποι για να περάσετε καλά και μόνοι στις γιορτές

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Παραδοσιακά, οι γιορτές είναι μία περίοδος που μπορούμε να...

Ηράκλειο:Drone show και μια μοναδική συναυλία με τον Θοδωρή Βουτσικάκη σήμερα Παρασκευή 26/12 στα Ενετικά Τείχη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST