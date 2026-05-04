Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΑΘΗΝΑ

Άγνωστοι μαχαίρωσαν 15χρονο στο Νέο Κόσμο – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ομάδα δέκα νεαρών προσέγγισε τον μαθητή και την παρέα του και τους ρώτησε από ποια περιοχή είναι πριν τους επιτεθεί.

Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο, που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.

Ένας εξ αυτών τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

 

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ –...

0
Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη...

Επαναπατρισμός θησαυρών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαιότητες...

0
Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί...

Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ –...

0
Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη...

Επαναπατρισμός θησαυρών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαιότητες...

0
Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επίδομα αναπηρίας: Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται έως 846 ευρώ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Επόμενο άρθρο
Πανελλήνιες 2026: Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ – Τα δικαιολογητικά
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου: Τραυματίας 24χρονος μέσα σε νεκροταφείο – Στο «μικροσκόπιο» οι διαφορές των δύο νεαρών

ΠΚ team ΠΚ team -
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Σκινιά του...

Αγρότες: Επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Ποιοι απαλλάσσονται από πρόστιμα και δηλώσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη...

Επαναπατρισμός θησαυρών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαιότητες που είχαν κλαπεί από αρχαιοκάπηλους

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί...

Ο Μανώλης Κονταρός μιλάει για τους απόδημους Κρήτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο δημοφιλής Κρητικός καλλιτέχνης είναι ο καλεσμένος στο 7ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST