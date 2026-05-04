«Η κούραση αυξάνει τα ιατρικά λάθη»- Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου καταγγέλει την υπερεφημέρευση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Παραβιάζονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το ωράριο των γιατρών.

Υποστελέχωση, υπερεφημέρευση και συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού είναι η καθημερινότητα για τους λειτουργούς της υγείας στην Κρήτη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, με μια σκληρή παρέμβαση, φέρνει στο προσκήνιο τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, τονίζοντας ότι η υπερεφημέρευση και οι διαρκείς μετακινήσεις από δομή σε δομή δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια συστηματική παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση δόθηκε από την καταγγελία αγροτικής ιατρού, η οποία, αφού μετακινήθηκε στη Σάμο για να καλύψει ανάγκες παιδιάτρου, βρέθηκε σε καθεστώς αδιάλειπτης εφημερίας επί πέντε συνεχόμενες ημέρες (Τρίτη έως Σάββατο).

Ο ΙΣΗ υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ορίζει ρητά:

  • 48 ώρες μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

  • 11 ώρες ελάχιστη συνεχή ανάπαυση ανά 24ωρο.

  • Αδιάλειπτη εβδομαδιαία ανάπαυση (24 ώρες συν τις 11 της ημερήσιας).

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η πενθήμερη συνεχής ετοιμότητα συνιστά κατάφωρη υπέρβαση αυτών των ορίων.
Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι η κόπωση αυξάνει τα ιατρικά λάθη και μειώνει την κλινική απόδοση των γιατρών.

«Ο γιατρός δεν είναι μετακινούμενη άσπρη μπλούζα», τονίζει ο ΙΣΗ, καταγγέλλοντας ότι οι μετακινήσεις έχουν μετατραπεί από έκτακτη λύση σε μόνιμο μηχανισμό κάλυψης των οργανικών κενών στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το αίτημα των γιατρών παραμένει σαφές. Προγραμματισμός, σεβασμός στα ωράρια και διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ανάπαυσης για το προσωπικό, ώστε να θωρακιστεί η δημόσια υγεία.

«Η γιατρός, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξέφρασε μια προσωπική εμπειρία σε προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Η Πολιτεία οφείλει να απαντά με θεσμικό τρόπο, όχι με προσωπική απαξίωση.

Η ουσία είναι μία. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να λειτουργεί στηριζόμενο σε εξαντλημένους γιατρούς. Κανένας ιατρός δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια του για να καλυφθούν κενά του συστήματος υγείας. Και η χώρα δεν μπορεί να παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο που η ίδια έχει υπογράψει» καταλήγει η ανακοίνωση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

