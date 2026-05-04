Χαμός στον ΒΟΑΚ: “Κανείς δεν ήταν ενημερωμένος για το κλείσιμο του δρόμου!” – Ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα η ΕΛ.ΑΣ εκ των υστέρων… (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής για το κυκλοφοριακό χάος το πρωί της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ.
Κανείς δεν ήταν ενημερωμένος για το κλείσιμο του ΒΟΑΚ και την τοποθέτηση φαναριού εκτροπής της κυκλοφορίας στο Πλατάνι, όπως αποκάλυψε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ.
Μάλιστα, σημείωσε ότι είχε εγκαίρως πει στην ανάδοχο εταιρία ότι το χρονικό “παράθυρο” για τέτοια έργα κλείνει τον Απρίλιο, λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου.
“Θα έπρεπε να μας ενημερώσουν και να βρεθεί μία άλλη λύση. Και την Τρίτη θα λειτουργεί το φανάρι και θα ισχύουν τα μέτρα. Είναι σημαντικό να πάρει μήνυμα το Υπουργείο και οι παραχωρησιούχοι, ότι, ο ΒΟΑΚ που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις. Και σήμερα, θα μπορούσαν να επιλέξουν νυχτερινή κατασκευή και το φανάρι να λειτουργεί από 11 το βράδυ μέχρι 7 το πρωί”, είπε ο κ. Καλογερής, τονίζοντας ότι ήδη έχουν γίνει επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς.
“Δεν είχαν αντιληφθεί και οι ίδιοι τις συνέπειες αυτής της ενέργειας και την καθυστέρηση που θα υπήρχε, με μιάμιση ώρα για δύο με τρία χιλιόμετρα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα στην Κρήτη με τον κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά εποχικό και θέλει μία προσεκτική αντιμετώπιση… Αύριο (σ.σ. Τρίτη) θα ολοκληρωθεί το έργο, απλά ο κόσμος πλέον θα ξέρει για να το αποφύγει. Σήμερα, εγκλωβίστηκαν όσοι κινήθηκαν”, πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς δεν γνώριζε κάτι για τη σημερινή κατάσταση.
Ο κ. Καλογερής έκανε λόγο και για τον κόμβο Βαμβακόπουλου και την καθυστέρηση ολοκλήρωσης που υπάρχει, λέγοντας ότι πρέπει να επιταχυνθεί το έργο, ακόμα κι αν δεν προλάβει να παραδώσει έγκαιρα το τμήμα Σούδα – Βαμβακόπουλο, γιατί ήδη υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στην πόλη.
