Ρέθυμνο:Mε φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου και προσφορά υπηρεσιών ευεξίας & φροντίδας για τις μαμάδες, τιμά τη Γιορτή Μητέρας η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ. Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα σας προσκαλούν με ιδιαίτερη χαρά στην εκδήλωση με τίτλο:

Μητέρα…….. ένας αγώνας δρόμου είναι η ζωή σου!!!
που διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Γιορτής της Μητέρας,
την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

1. Φιλανθρωπικό Αγώνα Δρόμου, Ώρα: 10:00 – 11:00
Διαδρομή: Από την Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη έως την Πλατεία Μικρασιατών

Με συμβολικό χαρακτήρα και στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς παιδιών ΑμεΑ του Παιδικού Σταθμού (ΒΣΟΦ) του Δήμου Ρεθύμνης.

2. Σταθμοί Φροντίδας & Ευεξίας, Ώρα: 11:00 – 13:00

Τοποθεσία: Πλατεία Μικρασιατών
Δράσεις αφιερωμένες στις μητέρες, όπως:
• Υπηρεσίες ομορφιάς, περιποίησης & ευεξίας

• Συμβουλές διατροφής
• Υποστηρικτική συμβουλευτική
• Επίδειξη μόδας

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει σε κάθε μητέρα λίγο χρόνο για τον εαυτό της, στιγμές φροντίδας, χαλάρωσης και ενδυνάμωσης, αναγνωρίζοντας στην πράξη την καθημερινή της προσφορά και τη δύναμη που κρύβει μέσα της.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και τον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνης, με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Ρεθύμνης, του σχεδιαστή μόδας Στέλιου Ρουκουνάκη, των καταστημάτων Hondos Center και Blanc, της διατροφολόγου Στεφανουδάκη Γεωργίας, της DJ Ηρώς, καθώς και του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνης.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

