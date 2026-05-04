Ρέθυμνο:Εορταστική εκδήλωση του Κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

Εορταστική εκδήλωση του Κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων με θέμα: «Ελλάδα, τόπος ευλογημένος από τον Θεό»

2 Μαΐου 2026

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, 2ας Μαΐου 2026, η εορταστική εκδήλωση του Κατηχητικού Σχολείου με θέμα:

«Ελλάδα, τόπος ευλογημένος από τον Θεό», με την καθοδήγηση των Κατηχητών, του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Σωκράτη Ξενικάκη, της κ. Βλασίας Μιχαηλίδου και τη βοήθεια της κ. Χριστίνας Μπρούμα. Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος και ο Πρωτοσύγκελλος και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης.

Σε ένα ευρηματικό σκηνικό, που απεικόνιζε τον παραδοσιακό οικισμό της Αργυρούπολης με το καταπράσινο τοπίο, τις πηγές, τους καταρράκτες, αλλά και το λαξευτό εκκλησάκι των Αγίων Πέντε Παρθένων, τα παιδιά μάς θύμισαν πως έχουμε «μια πατρίδα ευλογημένη απ’ τον Θεό, προικισμένη μ’ ένα θείο παραδείσου θησαυρό».

Μέσα από ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό δρώμενο, που προσέφερε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους, παρουσιάστηκε η υπεροχή της ελληνικής υπαίθρου σε σχέση με τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, η εξάρτηση των νέων από τα κινητά που υπονομεύει τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους παγιδεύει σε μία εικονική πραγματικότητα και κυρίως τους στερεί την επαφή με όλες αυτές τις φυσικές ομορφιές, που αναζωογονούν την ψυχή και την ωθούν σε δοξολογία προς τον Θεό.

Και αφού η εκδήλωση συνέπεσε με την έλευση του Μάη τα παιδιά προσέφεραν ένα πρωτότυπο στεφάνι στον σεπτό τους Ποιμενάρχη, που ήταν φτιαγμένο με τα πιο όμορφα λουλούδια, τις εικόνες τους. Η ενσάρκωση των μορφών των Αγίων Πέντε Παρθένων, που ευλαβούνται ιδιαιτέρως οι Ρεθεμνιώτες ήταν πολύ συγκινητική.

Αργότερα η συγκίνηση κορυφώθηκε, καθώς μετά την ολοκλήρωση του θεατρικού έργου, οι κατηχήτριες του Ατσιποπούλου κ. Μαρία Τζαβέλλα και του Άδελε κ. Δέσποινα Μαυρομμάτη, σε συνεργασία με γονείς και παιδιά του Κατηχητικού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, έκαναν έκπληξη στην κ. Βλασία Μιχαηλίδου προβάλλοντας ένα βίντεο αφιέρωμα στην κατηχητική της δράση και προσφέροντας της χειροποίητα δώρα αγάπης.

Η κ. Μιχαηλίδου ευχαρίστησε με δάκρυα χαράς τους συνεργούς της τρυφερής δράσης κι ευχήθηκε να συνεχίσουν όλοι μαζί αυτήν την ευλογημένη συμπόρευση, ώστε να αξιωθούν και της ουράνιας αντάμωσης.

Με τα ίδια αισθήματα χαράς και ο Σεβασμιώτατος, στην καταληκτήρια προσλαλιά του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, δοξολογώντας τον Θεό, για το ψυχωφελές έργο που επιτελείται στα Κατηχητικά Σχολεία της Μητροπόλεως και συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην παρουσίαση μίας τόσο όμορφης εκδήλωσης.

Εξήρε τη συγκινητική πρωτοβουλία των άλλων Κατηχητριών για τη συνεργάτιδά τους κι ανακοίνωσε την προσεχή σημαντική Κατηχητική εκδήλωση που θα φέρει σε συνεργασία όλα τα Κατηχητικά Σχολεία της Μητροπόλεως, την κοινή περιβαλλοντική δράση στην Ιερά Μονή Αρκαδίου το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 160 χρόνια από το Αρκαδικό Ολοκαύτωμα.

Εκ του Κατηχητικού Σχολείου των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων