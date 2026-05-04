Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού και οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο από Μακρύ Γιαλό έως Λιθίνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων στην περιοχή από τον Μακρύ Γιαλό έως τις Λιθίνες, στην Π.Ε. Λασιθίου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.

Με τις παρεμβάσεις απομακρύνονται ξερά χόρτα, κλαδιά και λοιπή βλάστηση για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ενόψει της θερινής περιόδου. Βελτιώνεται η ορατότητα σε κρίσιμα οδικά σημεία. Πραγματοποιείται γενικότερη αποκατάσταση της εικόνας των πρανών και των τάφρων κατά μήκος της διαδρομής.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό τακτικής συντήρησης και πρόληψης της Περιφέρειας, ο οποίος δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται αυστηρά με τη σχετική οδική σήμανση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου συνεχίζουν με συνέπεια τις παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, με στόχο την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.