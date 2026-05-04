Συγχαρητήριο Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη στην Μαρία Στρατουδάκη για τις διακρίσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στην Αίγυπτο

Με αίσθημα υπερηφάνειας συγχαίρουμε τη Μαρία Στρατουδάκη για τη θριαμβευτική της εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στην Αίγυπτο. Η κατάκτηση των δύο χάλκινων μεταλλίων και η κατάρριψη έξι πανελληνίων ρεκόρ επιβεβαιώνουν το αστείρευτο ταλέντο και τη σκληρή δουλειά της αθλήτριας του “Κρατερού Χανίων”.

Η Μαρία Στρατουδάκη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τη νεολαία μας, αποδεικνύοντας ότι με προσήλωση και ήθος η Κρήτη μπορεί να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αθλητική σκηνή. Θερμά συγχαρητήρια στην ίδια, την οικογένειά της και τον προπονητή της, που κρατούν ψηλά τη σημαία μας. Ως Περιφέρεια Κρήτης, της ευχόμαστε μια εξίσου νικηφόρα και λαμπρή αθλητική πορεία.