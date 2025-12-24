Αγωνία στους ξενοδόχους για τα αγροτικά μπλόκα – Ξεκίνησαν οι ακυρώσεις σε δημοφιλείς προορισμούς

Ανησυχία επικρατεί στους ξενοδόχους λόγω των αυξημένων ακυρώσεων για Πρωτοχρονιά και Φώτα, κυρίως από γκρουπ που διστάζουν να ταξιδέψουν λόγω αβεβαιότητας για την επιστροφή τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης ξενοδόχων Δράμας.

Ακυρώσεις και μειωμένες κρατήσεις καταγράφουν οι ξενοδόχοι σε αρκετές περιοχές της χώρας, την ώρα που περίμεναν πληρότητα ενόψει των εορτών. Αντί για γεμάτα καταλύματα, οι επιχειρηματίες του τουρισμού βλέπουν το ενδιαφέρον να μειώνεται, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας στις μετακινήσεις από τα αγροτικά μπλόκα.

«Οι ακυρώσεις οι οποίες προκύπτουν αυτήν τη στιγμή είναι για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, όπως και των Φώτων, κυρίως από γκρουπ τα οποία έχουν σκοπό να ταξιδέψουν αλλά δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν στην επιστροφή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας, Άγγελος Καλλίας.

Την ίδια ώρα, προβληματισμένοι εμφανίζονται και οι πολίτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών, καθώς οι καθυστερήσεις στους δρόμους είναι μεγάλες. «Θεσσαλονίκη πάω βασικά, τώρα πέρασα τη Λάρισα, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ενώ τα τρακτέρ είναι στην άκρη παντού, μας κάνουν κάτι παρακάμψεις τρελές οι αστυνομικοί. Χάλια.

Ακόμα είμαι στον δρόμο, έχω ξεκινήσει από τις 05:30 το πρωί φανταστείτε. Και είμαι στη Λάρισα μόλις την πέρασα. Αθήνα – Λαμία, τέσσερις ώρες. Γιατί μας βγάλανε από τη Θήβα, για το μπλόκο που είναι στο Κάστρο, και σε βάζει, σε πάει από Ορχομενό από πίσω και σε βάζει μετά τη Λαμία, στη Λήδα».

Πτώση πληρότητας στα ορεινά

Στο Μέτσοβο, η εικόνα κάθε άλλο παρά εορταστική είναι, καθώς η κίνηση παραμένει υποτονική. «Οι πληρότητες ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο, μόλις ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών, ξεκίνησαν την πρώτη εβδομάδα και οι ακυρώσεις», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μετσόβου, Στέργιος Κασσάρος.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στη Μαγνησία και την Καστοριά, όπου οι κρατήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. «Οι κρατήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι πεσμένες σε σύγκριση πέρσι», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας.

«Φέτος έχουμε πέσει, ειδικά το τελευταίο 20ήμερο, στο 50%», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Ανδριόπουλος, πρόεδρος Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Επισιτισμού Τρικάλων, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη κάμψη στην τουριστική κίνηση των γιορτών.