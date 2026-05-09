Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει μετά τα 65 – Όλη η διαδικασία ανανέωσης βήμα-βήμα

Ειδικό καθεστώς ισχύει στην Ελλάδα για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, καθώς η άδεια οδήγησης δεν παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον και απαιτείται ανανέωση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τα 65 το δίπλωμα οδήγησης πρέπει να ανανεώνεται ανά τριετία. Για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει τα 80 έτη, η ανανέωση γίνεται συχνότερα, κάθε δύο χρόνια.

Στόχος της διαδικασίας είναι να διαπιστώνεται ότι οι οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή οδήγηση. Για τον λόγο αυτό, η ανανέωση συνοδεύεται από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο της διαδικασίας.

Όσοι δεν ανανεώσουν εγκαίρως την άδεια οδήγησής τους θεωρούνται ότι οδηγούν χωρίς ισχύον δίπλωμα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σε περίπτωση ελέγχου από τις Αρχές.

Η διαδικασία, πάντως, έχει πλέον απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και ακολουθεί τα προβλεπόμενα βήματα.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η διαχείριση της φωτογραφίας και της υπογραφής μέσω της εφαρμογής myPhoto, ώστε να αντληθούν αυτόματα κατά τη διαδικασία. Παράλληλα, ο οδηγός θα πρέπει να εκδώσει και να εξοφλήσει το κατάλληλο ηλεκτρονικό παράβολο, ενώ η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη στην έκδοση και πληρωμή του.

Το πρώτο βασικό στάδιο αφορά την ιατρική εξέταση. Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έναν τετραψήφιο αριθμό PIN και ενημερώνεται για τις ειδικότητες των γιατρών από τις οποίες πρέπει να εξεταστεί.

Στη συνέχεια επισκέπτεται τους γιατρούς, στους οποίους γνωστοποιεί το PIN, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. Με την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες τις απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες.

Εφόσον ο οδηγός κριθεί ικανός από όλους τους γιατρούς, λαμβάνει ενημέρωση με SMS και email ότι μπορεί να ολοκληρώσει την αίτησή του. Τα ιατρικά πιστοποιητικά έχουν ισχύ έξι μηνών.

Στο δεύτερο στάδιο, ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώνει την αίτηση, εκδίδοντας και πληρώνοντας το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο. Αν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα ΠΕΙ, αυτά επισυνάπτονται ηλεκτρονικά.

Το τελικό στάδιο αφορά την παραλαβή της νέας άδειας. Ο οδηγός επιλέγει τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου και στη συνέχεια το παραλαμβάνει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του από την αρμόδια Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η εφαρμογή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS, ώστε να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή του.