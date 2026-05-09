Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΑΘΗΝΑΥΓΕΙΑ

Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης σε Δυτ. Αχαΐα και Ηλεία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας – Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, μετά τον θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπείρωση και την επιβεβαίωση δέκα νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλείας.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό και λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, καθώς στόχος είναι να αποτραπεί ενδεχόμενη περαιτέρω διασπορά των νοσημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrinews.gr, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΟΔΥ και των τοπικών υγειονομικών αρχών. Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της Πάτρας, ανέφερε ότι ξεκινά άμεσα διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νοσούντων.

Παράλληλα, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τους ειδικούς, θα χορηγηθεί προληπτική φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους καταυλισμούς εργατών γης, όπου οι υγειονομικές ομάδες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελέγχους και παρεμβάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η άμεση κινητοποίηση έχει ως βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση των περιστατικών.

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Από Ουκρανική βάση στη δυτική Λιβύη μεταφέρθηκε...

0
Ερευνα του γαλλικού Radio France International (RFI) αποκάλυψε πρόσφατα...

Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει μετά τα 65...

0
Ειδικό καθεστώς ισχύει στην Ελλάδα για τους οδηγούς που...

Από Ουκρανική βάση στη δυτική Λιβύη μεταφέρθηκε...

0
Ερευνα του γαλλικού Radio France International (RFI) αποκάλυψε πρόσφατα...

Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει μετά τα 65...

0
Ειδικό καθεστώς ισχύει στην Ελλάδα για τους οδηγούς που...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα SOS για καθαρισμό, δήλωση και πρόστιμα
Επόμενο άρθρο
Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει μετά τα 65 – Όλη η διαδικασία ανανέωσης βήμα-βήμα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Από Ουκρανική βάση στη δυτική Λιβύη μεταφέρθηκε το drone στη Λευκάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ερευνα του γαλλικού Radio France International (RFI) αποκάλυψε πρόσφατα...

Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει μετά τα 65 – Όλη η διαδικασία ανανέωσης βήμα-βήμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ειδικό καθεστώς ισχύει στην Ελλάδα για τους οδηγούς που...

Νέα ενίσχυση του φαινομένου μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης στην Κρήτη από Δευτέρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποια περιοχή του νησιού θα επηρεαστεί περισσότερο. Αρκετά επιβαρυμένη αναμένεται...

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα SOS για καθαρισμό, δήλωση και πρόστιμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι προβλέπεται για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Όσα πρέπει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST