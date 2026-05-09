Νέα ενίσχυση του φαινομένου μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης στην Κρήτη από Δευτέρα

Από: ΠΚ team

Ποια περιοχή του νησιού θα επηρεαστεί περισσότερο.

Αρκετά επιβαρυμένη αναμένεται η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 μg/m³.

Σύμφωνα με το AtmoHub το φαινόμενο θα παρουσιάσει προσωρινή εξασθένηση από αύριο, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση της μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

• Κρήτη

• Πελοπόννησος

• Αττική

• Στερεά Ελλάδα

• Δυτική Ελλάδα

• Ήπειρος

• Θεσσαλία

«Η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα συνέχισης του φαινομένου και τις επόμενες ημέρες», σημειώνει το AtmoHub και προσθέτει ότι η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub:

https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni

