ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aκίνητα: Αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, τι γίνεται με τα Airbnb

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νομοσχέδιο που αφορά εκατομμύρια πολιτών εξήγγειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, επιτρέπεται η κατάτμηση μεγάλων διαμερισμάτων σε μικρότερα, ρυθμίζονται τα θέματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης – Τι ισχύει με τα κοινόχρηστα.

Σχεδόν εκατό χρόνια από τότε, το 1929 που καθορίστηκαν με νόμο τα ισχύοντα στις λεγόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, τις πολυκατοικίες δηλαδή που τότε ήταν ελάχιστες ως σήμερα, οι βασικές ρυθμίσεις του νομοθετικού μας πλαισίου ισχύουν κατά βάση το ίδιο προκαλώντας τεράστια και ανυπέρβλητα προβλήματα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Είτε υπό τη μορφή των κανονισμών στις πολυκατοικίες που οι ένοικοι δεν συμφωνούν και οι ομοφωνίες στις αποφάσεις που ακυρώνουν ακόμα και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τα κτήρια, είτε η ύπαρξη πολλών συνιδιοκτητών, συγκυρίων, όπως λέγονται σε ένα ακίνητο που δεν συμφωνούν, και χιλιάδες ακίνητα ρημάζουν, το πρόβλημα της συγκυριότητας στα ακίνητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα δικαστικών διενέξεων, απαξίωσης περιουσιών και τελικά έλλειψης στέγης.

Ριζική αλλαγή της νομοθεσίας

Το υπουργείο Δικαιοσύνης για πρώτη φορά μετά από τόσες δεκαετίες εξήγγειλε τη ριζική αλλαγή της νομοθεσίας για τις συγκυριότητες σε ακίνητα με έμφαση

  • αλλαγές στους κανονισμούς των πολυκατοικιών, ώστε να καθοριστούν άλλες πλειοψηφίες στη λήψη των αποφάσεων για διάφορα θέματα, ώστε να μπορούν να επιλύονται αντί της σημερινής κατάστασης που δύσκολα αποφασίζεται κάτι και οι ένοικοι τρέχουν στα δικαστήρια.
  • Δυνατότητες ουσιαστικής διανομής περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε πολλούς προκειμένου ακίνητα να μην ρημάζουν και να αξιοποιούνται προς όφελος όλων.
  • Δυνατότητες να μπορεί να γίνει κατάτμηση σε μεγάλα ακίνητα ώστε κάποιος ιδιοκτήτης να μπορεί να χωρίσει ένα μεγάλο ακίνητο σε πολλά μικρότερα και να το εκμεταλλευθεί.
  • Προβλέψεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που ως τώρα είναι σχεδόν νομοθετικά αρίθμηστες και ορισμένες πολυκατοικίες επιτρέπονται η δεν επιτρέπονται και οι ένοικοι σέρνονται στα δικαστήρια.
  • Προβλέψεις για το σύνηθες φαινόμενο της μη καταβολής των κοινοχρήστων σε μια πολυκατοικία
  • Και το βασικότερο τις αρμοδιότητες του διαχειριστή οι οποίες στο εξής θα προβλεφθούν σημαντικές και για πολλά θέματα.
  • Οπως τόνισαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας που παρουσίασαν τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου

«Απώτερος σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, δημιουργώντας τριβές και οξύνσεις, να εδραιωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις αναδυόμενες διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες.».

Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1.116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, κ.λπ., ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά, όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Φλωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άρειος Πάγος, στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν.

Ο κ. Φλωρίδης είχε προαναγγείλει τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών από τον περασμένο Μάιο, κατά τις εργασίες της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στους Δελφούς.

Δεν παρέλειψε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας να επισημάνει ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί θα είναι με απόλυτο σεβασμό στις συνταγματικές αλλά και τιςΕυρωπαϊκές επιταγές για την προστασία της περιουσίας.

Το νομοσχέδιο θα επεξεργαστεί ειδική επιτροπή από ειδικούς και θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αγροτικές επιδοτήσεις: Προσυμπληρωμένες αιτήσεις με ΑΦΜ, ΙΒΑΝ,...

0
Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις...

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα...

0
Από φέτος υπάρχει νέα αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος...

Αγροτικές επιδοτήσεις: Προσυμπληρωμένες αιτήσεις με ΑΦΜ, ΙΒΑΝ,...

0
Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις...

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα...

0
Από φέτος υπάρχει νέα αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα – Οι προϋποθέσεις για τα 1.500-2.500 ευρώ
Επόμενο άρθρο
Αγροτικές επιδοτήσεις: Προσυμπληρωμένες αιτήσεις με ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, ΚΑΔ και περιορισμός των μεσαζόντων
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αγροτικές επιδοτήσεις: Προσυμπληρωμένες αιτήσεις με ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, ΚΑΔ και περιορισμός των μεσαζόντων

ΠΚ team ΠΚ team -
Προσυμπληρωμένες θα είναι από φέτος οι αιτήσεις για τις...

Στο “σκοτάδι” το λιμάνι του Ηρακλείου για 4 ώρες: Που και πότε διακόπτεται το ρευμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η τετράωρη διακοπή αναμένεται να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές, καταστήματα...

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα – Οι προϋποθέσεις για τα 1.500-2.500 ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Από φέτος υπάρχει νέα αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος...

Η γιγάντωση του Ολυμπιακού συνεχίζεται – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει, σε διαπιστευμένους...