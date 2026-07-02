Aκίνητα: Αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, τι γίνεται με τα Airbnb

Νομοσχέδιο που αφορά εκατομμύρια πολιτών εξήγγειλε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών, επιτρέπεται η κατάτμηση μεγάλων διαμερισμάτων σε μικρότερα, ρυθμίζονται τα θέματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης – Τι ισχύει με τα κοινόχρηστα.

Σχεδόν εκατό χρόνια από τότε, το 1929 που καθορίστηκαν με νόμο τα ισχύοντα στις λεγόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, τις πολυκατοικίες δηλαδή που τότε ήταν ελάχιστες ως σήμερα, οι βασικές ρυθμίσεις του νομοθετικού μας πλαισίου ισχύουν κατά βάση το ίδιο προκαλώντας τεράστια και ανυπέρβλητα προβλήματα σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Είτε υπό τη μορφή των κανονισμών στις πολυκατοικίες που οι ένοικοι δεν συμφωνούν και οι ομοφωνίες στις αποφάσεις που ακυρώνουν ακόμα και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τα κτήρια, είτε η ύπαρξη πολλών συνιδιοκτητών, συγκυρίων, όπως λέγονται σε ένα ακίνητο που δεν συμφωνούν, και χιλιάδες ακίνητα ρημάζουν, το πρόβλημα της συγκυριότητας στα ακίνητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα δικαστικών διενέξεων, απαξίωσης περιουσιών και τελικά έλλειψης στέγης.

Ριζική αλλαγή της νομοθεσίας

Το υπουργείο Δικαιοσύνης για πρώτη φορά μετά από τόσες δεκαετίες εξήγγειλε τη ριζική αλλαγή της νομοθεσίας για τις συγκυριότητες σε ακίνητα με έμφαση

αλλαγές στους κανονισμούς των πολυκατοικιών, ώστε να καθοριστούν άλλες πλειοψηφίες στη λήψη των αποφάσεων για διάφορα θέματα, ώστε να μπορούν να επιλύονται αντί της σημερινής κατάστασης που δύσκολα αποφασίζεται κάτι και οι ένοικοι τρέχουν στα δικαστήρια.

Δυνατότητες ουσιαστικής διανομής περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε πολλούς προκειμένου ακίνητα να μην ρημάζουν και να αξιοποιούνται προς όφελος όλων.

Δυνατότητες να μπορεί να γίνει κατάτμηση σε μεγάλα ακίνητα ώστε κάποιος ιδιοκτήτης να μπορεί να χωρίσει ένα μεγάλο ακίνητο σε πολλά μικρότερα και να το εκμεταλλευθεί.

Προβλέψεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που ως τώρα είναι σχεδόν νομοθετικά αρίθμηστες και ορισμένες πολυκατοικίες επιτρέπονται η δεν επιτρέπονται και οι ένοικοι σέρνονται στα δικαστήρια.

Προβλέψεις για το σύνηθες φαινόμενο της μη καταβολής των κοινοχρήστων σε μια πολυκατοικία

Και το βασικότερο τις αρμοδιότητες του διαχειριστή οι οποίες στο εξής θα προβλεφθούν σημαντικές και για πολλά θέματα.

Οπως τόνισαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας που παρουσίασαν τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου

«Απώτερος σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, δημιουργώντας τριβές και οξύνσεις, να εδραιωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις αναδυόμενες διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες.».

Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1.116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, κ.λπ., ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά, όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Φλωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άρειος Πάγος, στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν.

Ο κ. Φλωρίδης είχε προαναγγείλει τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών από τον περασμένο Μάιο, κατά τις εργασίες της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στους Δελφούς.

Δεν παρέλειψε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας να επισημάνει ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί θα είναι με απόλυτο σεβασμό στις συνταγματικές αλλά και τιςΕυρωπαϊκές επιταγές για την προστασία της περιουσίας.

Το νομοσχέδιο θα επεξεργαστεί ειδική επιτροπή από ειδικούς και θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο