Politico: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η Λαγκάρντ από την ΕΚΤ για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η πρώην υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να παραιτηθεί νωρίτερα για να «παίξει έναν ρόλο» στις εκλογές. Η ίδια απάντησε ότι κάτι τέτοιο είναι «πιθανό».

Η Λαγκάρντ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι:«Μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη προεδρική συζήτηση».

Η Λαγκάρντ, ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιο ρόλο θα επιδίωκε να αναλάβει σε περίπτωση επιστροφής της στη γαλλική πολιτική σκηνή. Τόνισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε απόφαση λάβει θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην συνέντευξή της στην Les Echos ανέφερε ότι:«Δεδομένου ότι διανύουμε και πάλι μια ταραχώδη περίοδο, πιστεύω πως ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να μείνει στο πηδάλιο».

Η θητεία της επικεφαλής της ΕΚΤ ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027, περίπου έξι μήνες μετά τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Οι φήμες για το μέλλον της εντάθηκαν όταν οι Financial Times ανέφεραν τον Φεβρουάριο ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει νωρίτερα, ώστε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να μπορέσουν να επιλέξουν τον διάδοχό της.

Η 70χρονη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε λίγες ημέρες αργότερα στη Wall Street Journal ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Αντιπαράθεση με ευρωσκεπτικιστικές φωνές

Στην ίδια συνέντευξη, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι αν επρόκειτο να παραιτηθεί, αυτό θα γινόταν για να αντιπαρατεθεί με τις ευρωσκεπτικιστικές φωνές, όπως εκείνες του ακροδεξιού κόμματος National Rally.

«Αν φαινόταν ότι υπήρχαν προοπτικές για έναν μειωμένο ρόλο της Γαλλίας στην Ευρώπη, θεωρώ σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί αυτή θα ήταν μια οδυνηρή πορεία για τη χώρα μας και τους πολίτες μας», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά προβάλλουν ως τα επικρατέστερα πρόσωπα στην κούρσα για τη γαλλική προεδρία. Ωστόσο, η Εθνική Συσπείρωση δεν αναμένεται να οριστικοποιήσει την υποψηφιότητά της πριν από την ερχόμενη Τρίτη, όταν το εφετείο θα εκδώσει την απόφασή του για την υπόθεση υπεξαίρεσης που ενδέχεται να αποκλείσει τη Λεπέν από την κούρσα των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Με πληροφορίες από Politico