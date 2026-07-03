Το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» που «άναψε» φωτιές στην Άγκυρα

Αντιδράσεις και σενάρια πολεμικού… θρίλερ ξεσήκωσε στην Τουρκία το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» της Τετάρτης για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία μιας ισχυρής αντιαεροπορικής και αντι-drone «ομπρέλας» για την προστασία του Αιγαίου και του Εβρου, με προηγμένα εξοπλιστικά συστήματα, κυρίως ισραηλινής τεχνολογίας. Η αμυντική αναβάθμιση θορύβησε την Άγκυρα, με αναλυτές και δημοσιογράφους να ισχυρίζονται ότι η Αθήνα μετατρέπει το Αιγαίο σε μια απόρθητη ζώνη με «υπόγεια φρούρια» και ισραηλινά όπλα.

«Μήπως η Ελλάδα δημιουργεί νησιά – φρούρια με ισραηλινά όπλα απέναντί μας;», ρωτήθηκε χαρακτηριστικά, σε τηλεοπτική συζήτηση, η πολύ γνωστή στην Τουρκία καθηγήτρια Φατμά Γεσιλκούς, η οποία έσπευσε να επιβεβαιώσει, επαναφέροντας τις γνωστές τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών και παραβίασης των Συνθηκών της Λωζάννης και των Παρισίων. Αυτή, βέβαια, ήταν ψύχραιμη. Στην ίδια τηλεοπτική συζήτηση συμμετείχε και έτερος αναλυτής που απεφάνθη ότι, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας των συνόρων, η Τουρκία δεν θα χρειαζόταν καν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει την Ελλάδα, θα μπορούσε να μας επιτεθεί απλά με τα drones της.

Το οποίο, βέβαια, επιβεβαιώνει την ελληνική στρατηγική…

Χαιρετισμοί Ερντογάν στον Εχίνο της Ξάνθης

Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν, πιστός στις θέσεις και τις τακτικές του, παρενέβη χθες σε εκδήλωση στο μειονοτικό χωριό Εχίνο της Ξάνθης. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας του κόμματός του, του AKP, ο τούρκος πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά για να απευθύνει «εγκάρδιους χαιρετισμούς» στα «αδέλφια μου» της μειονότητας. Ως συνήθως, βέβαια, στις δηλώσεις και στην κομματική ανακοίνωση του AKP οι έλληνες μουσουλμάνοι της περιοχής αναφέρονται ρητώς ως «τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης».

Πυρά Μπακογιάννη κατά Σαμαρά

Δεν έχει μια ενιαία στάση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά η ΝΔ (και δεν θα μπορούσε να έχει). Το μόνο στέλεχος που τολμάει, όμως, να βγαίνει ευθεία, σκληρά και μετωπικά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Μιλώντας στο Mega χθες, εξαπέλυσε βαριές εκφράσεις και τον κατηγόρησε για πολιτική υποκρισία και εσκεμμένη προσπάθεια υπονόμευσης της παράταξης. «Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γινάτι του. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Πάει να βλάψει για τρίτη φορά τη ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ ειδικά για τα εθνικά τον κατηγόρησε για φαρισαϊσμό. «Ο κ. Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Δεν έχω κάποιο προσωπικό θέμα μαζί του, αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα», τόνισε, αναφερόμενη, κατ’ αρχάς, σε διγλωσσία για το Μακεδονικό, μεταξύ όσων έλεγε εντός και εκτός της χώρας. Του χρέωσε επίσης ότι αντιδρά για τις επαφές Αθήνας και Αγκυρας, «ενώ ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε, αν θυμάμαι καλά, έξι φορές με τον Ταγίπ Ερντογάν και συνομιλούσαν. Εκείνη την εποχή καταγράφονταν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο, ενώ η Κύπρος βρισκόταν υπό κατοχή. Τι άλλαξε λοιπόν από τότε;».

Καμπάνες για τα τραπέζια

Στο Μαξίμου, πάντως, χτύπησε καμπανάκι προχθές το βράδυ, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Σαμαράς συνέτρωγε στο Παγκράτι με τρεις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ, τους Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Γιώργο Καρασμάνη. Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε, βέβαια, στο χθεσινό μπρίφινγκ να υποβαθμίσει και το δείπνο και την πιθανότητα να φλερτάρουν με μεταγραφή προς το κόμμα Σαμαρά ακόμη και βουλευτές. «Αυτά δεν γίνονται με ένα φαγητό», είπε λακωνικά ο Μαρινάκης. Ούτε τα φαγητά προκύπτουν τυχαία, όμως, θα πω εγώ…

Επέτειος με λάμψη και ευχές

Χιλιάδες καλεσμένοι, θεσμικοί παράγοντες, εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου βρέθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δεξίωση για την επέτειο των 250 ετών της αμερικανικής ανεξαρτησίας, που οι ΗΠΑ γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου. Το κλίμα ήταν εορταστικό και τιμητικό, με πτήσεις μαχητικών την ώρα που έπαιζαν οι εθνικοί ύμνοι της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Περιττό να πω ότι όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί ήταν εκεί, όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος κι ο Κωστής Χατζηδάκης, που άνοιξε την εκδήλωση με χαιρετισμό του και με την ευχή η ελληνοαμερικανική συμμαχία να μείνει ισχυρή. Οσο για τη λαμπερή οικοδέσποινα, την πρεσβευτή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είπε πως η παρουσία της στη χώρα μας είναι «η τιμή της ζωής της» και χαρακτήρισε την κοινή πολιτική μας ως ένα «ιστορικό έργο».