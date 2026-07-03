Ψυχίατρος – πολιτευτής κόμματος φέρεται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες μέσω εικονικής συνταγογράφησης

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα με τις εικονικές συνταγογραφήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρώην υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ., κατά την οποία συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα (ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων καθώς και ιδιοκτήτες/διαχειριστές φαρμακείων).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από την πολύμηνη έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και -2- ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπερβαίνει τις -405.000 ευρώ-, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -5.429- ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-240- συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

-1.200- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ),

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Cretalive