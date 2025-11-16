ΕΛΛΑΔΑ

Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Καίνε οι τιμές σε ψάρια, κρέας, καφέ

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης έχει μετατραπεί, μετά από τρία δύσκολα χρόνια, σε πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης για τα νοικοκυριά. Ο μισθός και η σύνταξη δεν επαρκούν πλέον για ολόκληρο τον μήνα, με τις αυξήσεις να εξανεμίζουν κάθε διαθέσιμο εισόδημα.

Οι τιμές σε ψάρια και θαλασσινά παραμένουν στα ύψη, προκαλώντας σοκ στους καταναλωτές κάθε φορά που πλησιάζουν το ταμείο. Παράλληλα, δεν διαφαίνεται ακόμη τέλος στις ανατιμήσεις.

Το κρέας έχει γίνει απλησίαστο για πολλές οικογένειες, καθώς οι τιμές του έχουν εκτοξευθεί. Το μοσχάρι πωλείται πλέον 16-20 ευρώ το κιλό, τα αμνοερίφια 14-17 ευρώ, το χοιρινό 7,90-9 ευρώ και το κοτόπουλο 4-7,60 ευρώ το κιλό.

Ακόμη και ο καθημερινός καφές έχει γίνει ακριβότερος. Είτε πρόκειται για takeaway, είτε για καφετέρια, είτε για κατανάλωση στο σπίτι, η τιμή του ανεβαίνει συνεχώς, καθιστώντας την αγαπημένη συνήθεια «πολυτέλεια» για πολλούς.

Οι καταναλωτές, βλέποντας το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τις αγορές τους. Ακόμη και το ψωμί του φούρνου έχει μετατραπεί σε σημαντική δαπάνη για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, αποτυπώνοντας το βάθος της ακρίβειας στην ελληνική κοινωνία.

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Νίκη με επίθεση...

0
Η Ελλάδα επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας με γκολάρες...

Τέλη κυκλοφορίας 2026 – MyCar: Τα μυστικά...

0
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας...

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Νίκη με επίθεση «φωτιά» και έναν απίθανο Βλαχοδήμο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
