ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Νίκη με επίθεση «φωτιά» και έναν απίθανο Βλαχοδήμο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ελλάδα επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας με γκολάρες από Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, αλλά είχε και έναν εξαιρετικό Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια

Η εθνική ομάδα πρόσφερε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πέτυχε τρία σπουδαία γκολ και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όμως πλήρωσε αμυντικά λάθη που έβαλαν τη Σκωτία στο ματς. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση και κράτησε όρθια τη «γαλανόλευκη» σε κρίσιμες στιγμές.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 7’. Ο Παυλίδης εκτέλεσε στην αντεπίθεση, ο Γκόρντον απέκρουσε, αλλά ο Μπακασέτας πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε με δυνατό σουτ. Στο 20’ η Ελλάδα άγγιξε το 2-0, όμως ο Γκόρντον σταμάτησε τον Τζόλη, ενώ το σουτ του Καρέτσα κόντραρε και πέρασε εκτός. Λίγο αργότερα ο Τζόλης έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε το σφυροκόπημα. Στο 26’ ο Ρέτσος πήρε κεφαλιά μετά από κόρνερ αλλά ο Γκόρντον έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 28’ ο Τζόλης σούταρε μέσα από την περιοχή αλλά ο Σκωτσέζος τερματοφύλακας μπλόκαρε. Στο 32’ ο Παυλίδης έκανε προβολή μετά από γύρισμα, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Η Σκωτία αντέδρασε στο 35’. Ο Άνταμς εκτέλεσε μέσα από τη μικρή περιοχή αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε ενστικτωδώς. Στις καθυστερήσεις, ο Μακ Τόμινεϊ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με δυνατό αριστερό σουτ.

Οι Σκωτσέζοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος. Στο 50’ ο Καρέτσας έκανε λάθος και ο Κρίστι βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Βλαχοδήμος κράτησε το προβάδισμα. Στην επόμενη φάση ο Άνταμς σούταρε σε άδεια εστία αλλά ο Καρέτσας έσωσε πάνω στη γραμμή.

Κόντρα στη ροή, η Ελλάδα πέτυχε το 2-0. Ο Τεττέη έκανε εντυπωσιακή κούρσα στο ντεμπούτο του, μπήκε στην περιοχή και έστρωσε στον Καρέτσα, που τελείωσε ψύχραιμα με το αριστερό. Στο 61’ ο Τεττέη άγγιξε το πρώτο του γκολ, όμως ο Γκόρντον είπε «όχι». Στο επόμενο κόρνερ, ο Κουλιεράκης πήρε κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Το τρίτο γκολ ήρθε στο 63’. Ο Τζόλης εξαπέλυσε τρομερό σουτ εκτός περιοχής και «εκτέλεσε» τον Γκόρντον για το 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα. Στο 65’ ο Ντόακ μείωσε με κοντινό πλασέ μετά από παράλληλη σέντρα. Στο 70’ ο Κρίστι νίκησε τον Βλαχοδήμο με δυνατή κεφαλιά και έβαλε ξανά πίεση στο ματς.

Ο Βλαχοδήμος κράτησε όρθια την Ελλάδα στο 79’, όταν έδιωξε σουτ του Μακ Τόμινεϊ στην κίνηση. Στο 82’ ο Μπακασέτας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας την Ελλάδα με δέκα παίκτες για το φινάλε.

Η «γαλανόλευκη» άντεξε και κράτησε μια σημαντική και γεμάτη ένταση νίκη, σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς!

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής μετά την αποψινή αναμέτρηση:

Αναλυτικά τα βραδινά αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ρουμανία: 3-1

Δανία – Λευκορωσία: 2-2

Ελβετία – Σουηδία: 4-1

Σλοβενία – Κόσοβο: 0-2

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Καίνε...

0
Ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης έχει...

Τέλη κυκλοφορίας 2026 – MyCar: Τα μυστικά...

0
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας...

Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Καίνε...

0
Ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης έχει...

Τέλη κυκλοφορίας 2026 – MyCar: Τα μυστικά...

0
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τέλη κυκλοφορίας 2026 – MyCar: Τα μυστικά για να αποφύγετε τα πρόστιμα – Νέος οδηγός από την ΑΑΔΕ
Επόμενο άρθρο
Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Καίνε οι τιμές σε ψάρια, κρέας, καφέ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών:Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΑΜΕ ΤΑ 52 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ...

Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Καίνε οι τιμές σε ψάρια, κρέας, καφέ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης έχει...

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι...

Κρήτη: Χαμένες σοδειές και άδεια χωράφια – Το δράμα στους ξηρικούς ελαιώνες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανησυχητικές διαστάσεις, απειλώντας την ίδια την επιβίωση της τοπικής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST