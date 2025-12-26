🔮 Άκρως Ζωδιακό: Τα must & must not σήμερα στα ζώδια

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 ✨

Παλιές διαφωνίες επιστρέφουν, νέες ευκαιρίες κάνουν δειλά την εμφάνισή τους, οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι αντιδράσεις γίνονται υπερβολικές, αλλά η δημιουργικότητα ανεβαίνει και οι αλλαγές… πλησιάζουν 🚪

Τα must & must not της ημέρας έρχονται για να σε βοηθήσουν να βάλεις τάξη — πρώτα στο μυαλό σου και μετά στο πρόγραμμά σου.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ. Και όποιος αντέξει 😏

♈ Κριός

Must: Να περιορίσεις τις υποχρεώσεις σου μόνο στα απολύτως απαραίτητα 🛋️. Η ξεκούραση σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Must να προστατεύσεις τη διάθεσή σου και να δείξεις ξεκάθαρα ότι δεν χωράνε εντάσεις.

Must not: Να αφήσεις εκκρεμότητες χωρίς διαχείριση, αλλά και να μπεις σε συζητήσεις με νεύρα, ειρωνεία ή απότομο ύφος ❌. Η ψυχραιμία είναι το κλειδί.

♉ Ταύρος

Must: Να εκμεταλλευτείς την κοινωνική και ήρεμη διάθεσή σου 😊. Οι συζητήσεις σήμερα λύνουν παρεξηγήσεις και φέρνουν πιο κοντά ανθρώπους.

Must not: Να κολλήσεις στις λεπτομέρειες ή να γίνεις πεισματάρης. Στα επαγγελματικά, η βοήθεια φίλων είναι χρήσιμη — αρκεί να μη γίνεις αδιάκριτος.

♊ Δίδυμοι

Must: Να πεις όσα σκέφτεσαι καθαρά και χωρίς φόβο 💬. Η αισιοδοξία σου φέρνει επαγγελματικές ευκαιρίες και θετικά ανοίγματα.

Must not: Να αφήσεις τις αντιπαραθέσεις να ξεφύγουν. Must not να χάσεις τα όριά σου, γιατί μπορεί να εκτεθείς χωρίς λόγο.

♋ Καρκίνος

Must: Να αξιοποιήσεις το καλό mood και την άνεση στην επικοινωνία 🌊. Το vibe σου τραβά κόσμο και ευνοεί τις συζητήσεις.

Must not: Να μιλήσεις χωρίς φίλτρο, ειδικά στα επαγγελματικά. Must not να κάνεις απότομες κινήσεις — σήμερα δεν συγχωρούνται.

♌ Λέων

Must: Να χαμηλώσεις την ένταση των εσωτερικών σου συναισθημάτων 🦁. Όσο νιώθεις ασφαλής, τόσο πιο σταθερά προχωράς.

Must not: Να αποκαλύψεις οικονομικά σχέδια ή κινήσεις πριν οριστικοποιηθούν. Must not να κάνεις υποδείξεις για τα λάθη των άλλων — δεν θα εκτιμηθεί.

♍ Παρθένος

Must: Να ανοιχτείς κοινωνικά και επαγγελματικά 🤝. Οι νέες γνωριμίες έρχονται μέσα από την παρέα και τη δουλειά.

Must not: Να αφήσεις τον ενθουσιασμό να σε παρασύρει σε αυθόρμητες δηλώσεις. Must not να παρερμηνεύεις όσα ακούς.

♎ Ζυγός

Must: Να οργανώσεις και να τρέξεις επαγγελματικά projects με αισιοδοξία ⚖️. Υπάρχει χρόνος για διορθώσεις.

Must not: Να ρίχνεις τα πάντα στην πλάκα ή να παρεξηγείσαι εύκολα. Must not να αγνοείς τα θετικά σημάδια γύρω σου.

♏ Σκορπιός

Must: Να κρατήσεις την παιχνιδιάρικη διάθεση και το χιούμορ σου 😈. Το φλερτ ευνοείται και η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη.

Must not: Να ασχοληθείς με ό,τι σου ανεβάζει το άγχος. Must not να γίνεις ωμός ή αμυντικός στις απαντήσεις σου.

♐ Τοξότης

Must: Να αξιοποιήσεις την αισιοδοξία σου για να βελτιώσεις το κλίμα με τους κοντινούς σου ανθρώπους 🏹, ειδικά την οικογένεια.

Must not: Να αμελήσεις τα οικονομικά ή να μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι πώς ακούγεσαι. Must not να δείχνεις έλλειψη ενσυναίσθησης.

♑ Αιγόκερως

Must: Να κινηθείς με θετική διάθεση και — γιατί όχι — με χιούμορ 🐐. Οι περίεργες συμπεριφορές δεν αξίζουν ένταση.

Must not: Να αρνείσαι τον συμβιβασμό ή να λειτουργείς καχύποπτα. Must not να απορρίπτεις ανθρώπους χωρίς λόγο.

♒ Υδροχόος

Must: Να δεις τα πράγματα με ηρεμία και καθαρό μυαλό 🌬️. Επένδυσε τον χρόνο σου στους σωστούς ανθρώπους.

Must not: Να χάνεις την ψυχραιμία σου σε εντάσεις με φίλους. Must not να θες πάντα να έχεις δίκιο — δεν χρειάζεται.

♓ Ιχθύες

Must: Να καταλάβεις πρώτα πώς σε επηρεάζουν ψυχολογικά οι καταστάσεις πριν δράσεις 🐟. Η σωστή διαχείριση έρχεται μετά.

Must not: Να μιλάς χωρίς φίλτρο ή «to the face». Must not να προκαλείς την τύχη σου — σήμερα σε προστατεύει, μην την εξαντλείς.