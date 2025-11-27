Αλλάζει ο καιρός: Έντονη κακοκαιρία αύριο στην Κρήτη – Πού θα «χτυπήσουν» έντονα βροχές και καταιγίδες

Η χώρα μπαίνει σε τροχιά κακοκαιρίας από την Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο εκτεταμένης κακοκαιρίας από την Παρασκευή, με τις μετεωρολογικές προγνώσεις να κάνουν λόγο για βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, με την Κρήτη να επηρεάζεται από το μεσημέρι και μετά. Ήδη από το πρωί της Παρασκευής προβλέπονται νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα στις Κυκλάδες, τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν νοτιότερα. Βαθμιαία, και η Κρήτη θα μπει στο επίκεντρο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο νησί αναμένεται να κυμανθεί από 15 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα. Προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, πριν εξασθενήσουν από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει επιπλέον, φτάνοντας τους 14–16 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως τους 21 στα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επιμείνουν στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα νέφη θα είναι αυξημένα κατά διαστήματα, με πιθανότητα ασθενών βροχών σε δυτικές και νότιες περιοχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας. Η Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους, με περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους-νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, η εικόνα θα είναι παρόμοια: αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με εκ νέου τοπικές βροχές στο Ιόνιο και αραιές νεφώσεις αλλού. Η ορατότητα θα παραμείνει κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς στα δυτικά.