Alpha Bank: Ανθεκτική η οικονομία, αλλά στεγαστικό, δημογραφικό και αγορά εργασίας απαιτούν μακρόπνοη στρατηγική

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank δίνει το στίγμα της ελληνικής οικονομίας για το 2025, καταγράφοντας τη συνέχιση της θετικής δημοσιονομικής πορείας και την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 9,1 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, έναντι 5,3 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφονται πρωτογενή πλεονάσματα, γεγονός που δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται το στεγαστικό πρόβλημα, που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα, και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που παρουσίασε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, μέτρα που θα αρχίσουν να αποτυπώνονται σταδιακά από το 2026.

Σύμφωνα με το δελτίο, η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων κατά 2,5 δισ. ευρώ, τόσο από άμεσους όσο και από έμμεσους φόρους. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ενίσχυση των εισοδημάτων, την άνοδο της απασχόλησης, την αύξηση του τουρισμού και τη βελτίωση της κατανάλωσης. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2% σε σταθερές τιμές στο πρώτο εξάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (1,6%).

Η κυβέρνηση αξιοποίησε τον δημοσιονομικό χώρο για να ανακοινώσει πακέτο μέτρων ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και 2,46 δισ. ευρώ για το 2027. Η δέσμη περιλαμβάνει αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας με μείωση συντελεστών, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετες ελαφρύνσεις για νέους έως 30 ετών και οικογένειες με παιδιά. Επίσης προβλέπονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

Αλλάζουν και οι όροι φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς με μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ εισάγεται νέος συντελεστής για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε χωριά έως 1.500 κατοίκους μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως από το 2027. Παράλληλα επεκτείνεται ο μειωμένος ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου και αναμορφώνεται το σύστημα τεκμηρίων διαβίωσης.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις, σύμφωνα με την Alpha Bank, αναμένεται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα και την ιδιωτική κατανάλωση, αποκαθιστώντας σε ένα βαθμό τις απώλειες των νοικοκυριών λόγω πληθωρισμού. Επιπλέον, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα κίνητρα για προσλήψεις και θα ενισχύσει τη συμμετοχή του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία στην αγορά εργασίας.

Στον τομέα της στέγασης, το δελτίο υπογραμμίζει την εφαρμογή νέων μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών. Από το 2025 εφαρμόζεται η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ενώ από το 2026 προβλέπεται φοροαπαλλαγή τριετίας για κενές κατοικίες που δίνονται προς μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής, με αξιοποίηση τριών στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για την κατασκευή κατοικιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο δημογραφικό πρόβλημα, με την τράπεζα να επισημαίνει ότι ο δείκτης γονιμότητας έχει υποχωρήσει από 1,5 παιδιά ανά γυναίκα το 2009 σε 1,26 το 2023, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες και νέους θεωρούνται κρίσιμες για την ενίσχυση των κινήτρων δημιουργίας οικογένειας.

Σημαντική είναι και η περιφερειακή διάσταση των μέτρων, με στοχευμένες παρεμβάσεις για μικρούς οικισμούς και ακριτικά νησιά, που επιχειρούν να τονώσουν την αποκέντρωση και να στηρίξουν την τοπική ανάπτυξη.

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το πλεονέκτημα των πλεονασμάτων για να ενισχύσει τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την αναπτυξιακή προοπτική. Ωστόσο, η Alpha Bank προειδοποιεί πως τα μεγάλα προβλήματα –στεγαστικό, δημογραφικό, υψηλό φορολογικό βάρος και χαμηλή συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας– απαιτούν μακρόπνοη στρατηγική και σταθερή πολιτική συνέχεια ώστε να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά.https://money-tourism.gr/