ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 34,1% μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 30.834 θέσεις εργασίας έναντι 58.941 του αντίστοιχου τριμήνου του 2024.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β’ τρίμηνο 2025 παρουσιάζει μείωση κατά 34,1% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο 2024 (38.834 και 58.941 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 58,8% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β’ τρίμηνο 2023.

Τι συμβαίνει στην ευρωζώνη

Οριακή μείωση παρουσίασε το ποσοστό σε κενές θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη στο πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,5% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και από 2,9% το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025, μειωμένο από 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και από 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν:

  • 2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και

  • 2,7% στις υπηρεσίες.

Αντίστοιχα στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν:

  • 1,9% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και

  • 2,5% στις υπηρεσίες.

  • Κενές θέσεις εργασίας: Ποσοστό ανά κράτος μέλος

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%) και στο Βέλγιο (4,1%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%) και την Πολωνία (0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία και την Ισπανία (0,9% και στις δύο χώρες). Η Ελλάδα κινήθηκε στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και πιο συγκεκριμένα στο 2,2%.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

0
Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές...

Ανανεώνονται τα ευρώ – Πώς θα είναι...

0
Η ΕΚΤ θεωρεί πλέον ότι έχει έρθει η στιγμή...

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

0
Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές...

Ανανεώνονται τα ευρώ – Πώς θα είναι...

0
Η ΕΚΤ θεωρεί πλέον ότι έχει έρθει η στιγμή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων στη Βόρεια Ελλάδα – Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ.
Επόμενο άρθρο
Ανανεώνονται τα ευρώ – Πώς θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket...

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές...

Η χώρα της Ευρώπης που δουλεύει λιγότερο και παράγει περισσότερο

ΠΚ team ΠΚ team -
Στη Γερμανία οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις λιγότερες ώρες ετησίως...

Ανανεώνονται τα ευρώ – Πώς θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ΕΚΤ θεωρεί πλέον ότι έχει έρθει η στιγμή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST