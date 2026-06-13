Το αντιφλεγμονώδες ελληνικό βότανο που καταπολεμά διαβήτη και κατάθλιψη

Ένα αρωματικό φυτό που είναι πανταχού παρόν σε μαγειρική και αναπόσπαστο συστατικό της ελληνικής κουζίνας παρουσιάζει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

«Ντύνει» με το χαρακτηριστικό της άρωμα σχεδόν όλα τα πιάτα της μεσογειακής κουζίνας. Ως αφέψημα, βοηθά στη διαχείριση του βήχα ή της διάρροιας. Ο λόγος για τη ρίγανη, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στη μαγειρική αλλά και στη θεραπεία διαφορετικών προβλημάτων υγείας.

Ακόμα και το έλαιό της συμβάλλει συνολικά στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, χάρη στα αντιοξειδωτικά συστατικά που περιέχει, όπως η θυμόλη. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν τον οργανισμό να εξαλείψει τις ελεύθερες ρίζες, τις τοξικές ουσίες που προκύπτουν από φυσικές διεργασίες και περιβαλλοντικές πιέσεις. Η συσσώρευση ελεύθερων ριζών μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε κυτταρική βλάβη και διάφορες ασθένειες.

Ανακαλύψτε παρακάτω τρεις από τις πιο σημαντικές ιδιότητες της ρίγανης:

Συγκεντρώνει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Σύμφωνα με μια παλαιότερη ανασκόπηση, το έλαιο και τα συστατικά του ελαίου ρίγανης, όπως η θυμόλη και το ροσμαρινικό οξύ, φαίνεται να έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Σε μελέτες σε ζώα, το εκχύλισμα ρίγανης μείωσε τη φλεγμονή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλεργικό άσθμα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι στις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν συμπυκνωμένα εκχυλίσματα ρίγανης. Εκτός από τη ρίγανη, και το δενδρολίβανο παρουσιάζει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Προλαμβάνει από τον διαβήτη

Οι πολύτιμες ενώσεις της ρίγανης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Οι συγγραφείς μιας μελέτης του 2016 σε πειραματόζωα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εκχύλισμα Origanum μπορεί να βελτιώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, να ρυθμίσει την έκφραση γονιδίων που επηρεάζουν το μεταβολισμό των λιπών και των υδατανθράκων και να αποκαταστήσει τους κατεστραμμένους ιστούς του ήπατος και των νεφρών. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη φύλλα και λάδι ρίγανης για να διαχειριστούν τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Θετικές θεωρούνται και οι επιδράσεις της ρίγανης στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1. Εργαστηριακά πειράματα μιας άλλης μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα εκχύλισμα ρίγανης βελτίωσε τον διαβήτη τύπου 1 σε ποντίκια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό μπορεί να οφείλεται στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της ρίγανης, στην επίδρασή της στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην ικανότητά της να αποτρέπει τον κυτταρικό θάνατο.

Προστατεύει από την κατάθλιψη

Η επίδραση μιας θεραπείας με έλαιο ρίγανης και άλλες ουσίες εξετάσθηκε στο εργαστήριο από μια μελέτη σε αρουραίους που παρουσίαζαν καταθλιπτικά συμπτώματα λόγω χρόνιου απρόβλεπτου στρες. Μετά από 14 ημέρες, η συμπεριφορά που σχετιζόταν με το στρες βελτιώθηκε στους αρουραίους που έλαβαν τη θεραπεία με ρίγανη. Επομένως, μ οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ρίγανη μπορεί να ανακουφίσει τη συμπεριφορά που σχετίζεται με το στρες.

ΠΗΓΗ: http://ygeiamou.gr