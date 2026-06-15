ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Απανθρακώθηκαν τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια διέμεναν στο κοντέινερ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα, η οποία ξέσπασε σε κοντέινερ μέσα στην πόλη και είχε τραγική κατάληξη, καθώς εντοπίστηκαν τέσσερα απανθρακωμένα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, τα θύματα φέρονται να είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια – ένας άνδρας και τρεις γυναίκες – που διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα. Παράλληλα, έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της τραγωδίας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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