Τρεις συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων στη Βόρεια Ελλάδα – Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ.

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές όπου λειτουργούν οίκοι ανοχής, με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποίησε την Πέμπτη (11/9) η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • σε οίκο ανοχής, ο οποίος όπως προέκυψε λειτουργούσε δυνάμει σχετικής άδειας, κατελήφθη να εργάζεται ως υπηρετικό προσωπικό 67χρονη αλλοδαπή, η οποία απασχολούσε παράνομα και προήγαγε στην πορνεία

  • 23χρονη αλλοδαπή, που διέμενε παράνομα στη χώρα. Ο οίκος ανοχής ήταν ιδιοκτησίας ημεδαπής, η οποία απουσίαζε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε.

  • σε δεύτερο οίκο ανοχής, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνελήφθη 63χρονη αλλοδαπή, η οποία εκμεταλλευόταν τα έσοδα από την πορνεία 23χρονης αλλοδαπής, που είχε αφιχθεί προσφάτως στη Χώρα, με σκοπό να εκδίδεται έναντι αμοιβής, μέρος της οποίας αποδιδόταν σε τρίτα πρόσωπα.

    Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • συσκευή καταγραφής κλειστού κυκλώματος κάμερας,

  • τετράδιο με διάφορες σημειώσεις,

  • φάκελοι που περιείχαν τα χρηματικά ποσά των 155 ευρώ και

  • το συνολικό χρηματικό ποσό των 10.020 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

