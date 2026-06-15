Αστυνομικοί παρίσταναν τους πελάτες και έπιασαν στα …πράσα οδηγούς ταξί για αισχροκέρδεια

Τρεις οδηγοί ταξί στον Άγιο Νικόλαο πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω για “φουσκωμένα” ταξίμετρα.

Το σχέδιο των αστυνομικών της Τροχαίας Αγίου Νικολάου αποδείχθηκε καθοριστικό για να μπει τέλος στα περιστατικά καταγγελλόμενης αισχροκέρδειας από οδηγούς ταξί που είχαν αναφερθεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, οδηγώντας σήμερα σε στοχευμένη επιχείρηση και συλλήψεις.

Μετά από πληροφορίες που είχαν περιέλθει στην υπηρεσία σχετικά με φαινόμενα υπερχρεώσεων σε διαδρομές ταξί, οι αστυνομικοί σχεδίασαν μια ευφάνταστη επιχείρηση «εν αγνοία» των εμπλεκομένων. Προσποιούμενοι τους πελάτες, επιβιβάστηκαν σε τρία διαφορετικά ταξί, επιλέγοντας ξεχωριστές διαδρομές ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της πρακτικής που ακολουθείται στην πράξη.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε χωρίς να κινήσει αρχικά υποψίες, όμως κατά τη στιγμή της πληρωμής επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα ποσά που ζητήθηκαν δεν αντιστοιχούσαν στις ενδείξεις των ταξιμέτρων. Τότε ενεργοποιήθηκε το τελικό στάδιο του σχεδίου, με τους αστυνομικούς να αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους, αιφνιδιάζοντας πλήρως τους τρεις οδηγούς, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν πιαστεί επ’ αυτοφώρω.

Ακολούθησαν οι συλλήψεις, ενώ σε κάθε εμπλεκόμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Με εντολή εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ