Ν. Χαλκιαδάκης: Τα 7 δισ. θα φθάσουν φέτος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Χιλιάδες τουρίστες για φθινοπωρινές διακοπές στην Κρήτη.
Με θετικό πρόσημο, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και εισπράξεων, θα κλείσει η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη.
Τα στοιχεία από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν συνεχή ανοδική πορεία, ενώ ικανοποιημένοι είναι και οι ξενοδόχοι.
Χαμηλότερες πληρότητες, αλλά ακριβότερα δωμάτια
Μπορεί να έχουν χαμηλότερες πληρότητες από άλλες χρονιές εξαιτίας του ανταγωνισμού από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ωστόσο έχουν αυξήσει τις τιμές τους από 10%-15%, γεγονός που σημαίνει περισσότερα έσοδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, Νίκο Χαλκιαδάκη.
Ο ίδιος εκτιμά ότι φέτος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Κρήτη θα είναι αυξημένες και θα φθάσουν τα 7 δισ. ευρώ. Πανελλαδικά, το 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν τα 21,6 δισ. ευρώ από 20,6 δισ. ευρώ το 2023.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις υπερδιπλασιάστηκαν από το 2012 οπότε είχαν φτάσει εκείνη τη χρονιά σε 10,4 δισ. ευρώ. Συνολικά, στη 15ετία 2010-2024, οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα έφτασαν σε 207 δισ. ευρώ.
Αναλύοντας τα στοιχεία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα σε διάστημα 12 ετών κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των ξένων επισκεπτών, από 20,1 εκατ. ξένους επισκέπτες το 2013 σε 40,7 το 2024. Εξαιρούνται στη σύγκριση τα χρόνια της πανδημίας. Συνολικά σε μία 15ετία 2010-2024, η Ελλάδα υποδέχθηκε πάνω από 373 εκατ. ξένους τουρίστες, σύμφωνα με το travel.gr.
Eίναι γνωστό ότι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν αύξηση εισπράξεων.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 11%, άγγιξαν τα 7,66 δισ. ευρώ από 6,9 δισ. ευρώ, το ίδιο διάστημα του 2024, και 6,17 δισ. ευρώ, το εξάμηνο του 2023. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 0,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες
Ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης
Όσον αφορά στα παράπονα των καταστηματαρχών ότι «οι τουρίστες δεν ξοδεύουν», ο πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, έχει επισημάνει ότι «δεν πρόκειται για τουρίστες χωρίς χρήματα, αλλά για μια νέα γενιά επισκεπτών με διαφορετικές προτεραιότητες και πιο επιλεκτικές καταναλωτικές συμπεριφορές, τις οποίες οφείλουμε να κατανοήσουμε και να προσαρμόσουμε ανάλογα την τουριστική μας προσέγγιση».
Γεμίζουν τα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο
Ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης
Ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι τα ξενοδοχεία θα έχουν καλές πληρότητες 80%-90% τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Είναι γνωστό ότι η Κρήτη θα έχει τουρισμό, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα και τον Νοέμβριο, ενώ και τον φετινό χειμώνα θα έχουμε πτήσεις στο Ηράκλειο από το εξωτερικό.
Πολλοί τουρίστες επιλέγουν, πλέον, να ταξιδεύουν στους μήνες του φθινοπώρου και της άνοιξης, που έχουν λιγότερο κόσμο, πιο οικονομικές τιμές και καλύτερες θερμοκρασίες.
Στοιχεία από τα αεροδρόμια του νησιού δείχνουν σημαντική αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, καθώς και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Εξάλλου, ορισμένα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες να παραμείνουν ανοιχτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη ζήτηση.
Το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει, από την αρχή του έτους, αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού 5,8%, στις αφίξεις εσωτερικού 11,7% και στη συνολική κίνηση 6,9%.
Η «χρυσή» 7αδα
Στην πρώτη 7άδα των ταξιδιωτών που ψηφίζουν Κρήτη για τις διακοπές τους είναι:
Γερμανία 814.460, +6,7%
Ηνωμένο Βασίλειο: 483.076, +4,9%
Γαλλία: 321.133, +4,9%
Πολωνία: 174.018, +0,7%
Ολλανδία: 153.953, – 4%
Ιταλία: 135.748, +21,7%
Ισραήλ: 123.360, +35,9%
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ