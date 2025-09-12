Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη : «Μητρόπουλος – Καζαντζάκης – Θεοδωράκης. Η συνάντηση τριών μεγάλων»

«Μητρόπουλος – Καζαντζάκης – Θεοδωράκης. Η συνάντηση τριών μεγάλων»

Ένα μουσικό και πνευματικό ταξίδι

Καλοκαίρι 2025 στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά

Μυρτιά | 13 Σεπτεμβρίου – 20.30

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη σε τρεις κορυφαίες μορφές του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού με τίτλο: «Μητρόπουλος – Καζαντζάκης – Θεοδωράκης. Η συνάντηση τριών μεγάλων». Ένα μουσικό και πνευματικό αφιέρωμα σε τρεις εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού.

Αφορμή και για την τελευταία αυτή εκδήλωση με την οποία θα ολοκληρωθεί ο κύκλος εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2025 στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά» αποτέλεσαν τεκμήρια από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου στα οποία απεικονίζεται ο Νίκος Καζαντζάκης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο σε μία κοινή τους επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού το 1925.

1ο Μέρος – Δημήτρης Μητρόπουλος: Ο παγκόσμιος μαέστρος

Ο βαθύφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Τάσος Αποστόλου, ερμηνεύει έργα με ιδιαίτερη δύναμη και εκφραστικότητα. Στο βιολί, η εξάρχουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Κατερίνα Χατζηνικολάου. Στο πιάνο, ο καταξιωμένος Απόστολος Παληός.

2ο Μέρος – Μίκης Θεοδωράκης: Ο λυρικός δημιουργός

Ο διεθνούς φήμης μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, στο πιάνο, συνοδεύει την αισθαντική φωνή της Έλλης Πασπαλά και τον διακεκριμένο βαθύφωνο Τάσο Αποστόλου σε ένα πρόγραμμα πλημμυρισμένο από συναίσθημα και μνήμες.

Τη βαθιά σύνδεση των τριών δημιουργών θα φωτίσει η Δρ Μαρία Χναράκη, αναδεικνύοντας τις γέφυρες ανάμεσα στη μουσική, τη λογοτεχνία και την ιστορία. Μια βραδιά που υπόσχεται να συγκινήσει και να εμπνεύσει, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας μέσα από το έργο τριών ανεπανάληπτων προσωπικοτήτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/9/2025 στις 20.30 στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω Ticket Services online εδώ ή τηλεφωνικά στο 210 7234567. Με την επίδειξη του εισιτήριου παρέχεται έκπτωση 10% στο Πωλητήριο του Μουσείου την ημέρα της εκδήλωσης.



Διοργάνωση: Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές και το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Μουσείου στην ιστοσελίδα του Μουσείου Καζαντζάκη www.kazantzaki.gr.

Τ 2810741689

Email: info@kazantzaki.gr

Facebook: kazantzakis.museum

Instagram: kazantzakismuseum