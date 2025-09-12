Ηράκλειο:Με επιτυχία το «2ο Little Hands Festival» στον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρητίου σταδίου και συνδιοργανωτή το Δήμο Ηρακλείου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Βρεφικής & Παιδικής Διατροφής «Little Hands Festival», που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρήτιου.

Παιδιά και γονείς συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδύασε γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Το Φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από το Little Hands, την Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου- Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, την Ένωση Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Κρήτης, την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών “Δ. Θεοτοκόπουλος” και το Σύλλογο Παιδαγωγών – Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού.

Στις δράσεις που ξεχώρισαν συγκαταλέγεται το θεατρικό παιχνίδι «Διατροφή έχεις ταλέντο», το εντυπωσιακό σόου με σαπουνόφουσκες και οι δραστηριότητες μαγειρικής και messy play συγκέντρωσαν πλήθος μικρών και μεγάλων.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και ο δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, προσφέροντας πρόληψη και φροντίδα σε δεκάδες παιδιά. Το Φεστιβάλ γέμισε μουσική και χορό: το Σάββατο το βράδυ με την Κρητική βραδιά των “Ερωτοκρητών” και του συγκροτήματος του Μανώλη Καλυκάκη και του Γιάννη Μαρτσάκη, και την Κυριακή με τους Burger Project, που απογείωσαν το κλίμα σε μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε Σχολικό Παζάρι Ενίσχυσης και συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης – Εποπτεύων των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων Γιώργος Πιτσούλης, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές, συνεργάτες, εθελοντές και το κοινό, που με την παρουσία και τη στήριξή του έκανε το Φεστιβάλ μια μεγάλη γιορτή για τη διατροφή και την οικογένεια.