Λευτέρης Αυγενάκης – Μενέλαος Μποκέας: Συνάντηση εργασίας για τα έργα αναπλάσεων, σχολείων και υποδομών στο Μαλεβίζι

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, παρουσία των Αντιδημάρχων Άρη Σαλούστρου (Τεχνικών Έργων), Φάνη Κοκκινάκη (Αγροτικής Ανάπτυξης), Βαγγέλη Παρασύρη (Οικονομικών), Μανόλη Βίστη (Καθαριότητας) και Χρύσας Λυρώνη (Πολιτισμού).

Η συζήτηση κάλυψε όλο το φάσμα των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται στο Μαλεβίζι, με κοινό παρονομαστή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη θωράκιση του περιβάλλοντος.

Αγία Πελαγία – Έργο πνοής για την παράκτια ζώνη

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάπλαση της Αγίας Πελαγίας, που στοχεύει στην προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση αλλά και στη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας που θα αναβαθμίσει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, θα ενισχύσει την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών και θα αποκαταστήσει τη φυσική ομορφιά ενός από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του Δήμου.

Γάζι – Ανάπλαση Ελευθερίου Βενιζέλου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι, έργο με χρηματοδότηση 3,55 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Με το πέρας των διαδικασιών, η πόλη αποκτά νέο αστικό τοπίο: ασφαλείς δρόμους και πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, σύγχρονο φωτισμό και αστικό εξοπλισμό που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα και θα κάνει το Γάζι μια πόλη φιλική σε όλους.

Σχολεία – Επένδυση στο μέλλον των παιδιών

Συζητήθηκαν αναλυτικά τα έργα που αφορούν τη σχολική στέγη. Με στοχευμένες παρεμβάσεις και νέες υποδομές, ο Δήμος δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, δημιουργώντας σχολεία ασφαλή, λειτουργικά και σύγχρονα. Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί σταθερή δέσμευση και σημαντικό άξονα συνεργασίας.

Αγροτική Ανάπτυξη – Αρδευτικό έργο στο «Καντρί»

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην αγροτική παραγωγή. Το νέο αρδευτικό δίκτυο στη θέση «Καντρί», με χρηματοδότηση άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης περίπου 700 στρεμμάτων, στηρίζοντας δεκάδες αγρότες σε Καλέσα και Κρουσώνα. Ένα έργο που θα ενισχύσει την αγροτική οικονομία και θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε:

«Στηρίζουμε σταθερά τα έργα που δίνουν απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας: προστασία του περιβάλλοντος, σύγχρονα σχολεία, αναβάθμιση της καθημερινότητας, στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Μαζί με τον Δήμο Μαλεβιζίου συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, με έργα που δίνουν πνοή σε κάθε πόλη».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την αγαστή συνεργασία Δήμου και Πολιτείας, με κοινό στόχο τη υποστήριξη ενός Μαλεβιζίου που προοδεύει, αναπτύσσεται και προσφέρει στους πολίτες του το μέλλον που αξίζουν, ενώ παράλληλα προγραμμάτισαν επισκέψεις από κοινού ο Δήμαρχος, τα στελέχη του Δήμου και ο πρ Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης με κεντρικά κυβερνητικά στελέχη για ζητήματα του Δήμου τα οποία βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.