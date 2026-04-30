ΒΟΑΚ: «Φουλάρουν» οι μηχανές από την Κίσσαμο ως τον Άγιο Νικόλαο – Σε πλήρη εξέλιξη τα εργοτάξια

Στην ενίσχυση των μεγάλων έργων και της συνδεσιμότητας της χώρας στάθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για το 2026 στο συνέδριο HAPCO & DES στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, το υπουργείο προγραμματίζει την αξιοποίηση πόρων άνω των 2,3 δισ. ευρώ για έργα σε όλη την επικράτεια, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ΒΟΑΚ, με τον υπουργό να σημειώνει ότι το έργο εξελίσσεται σε «καλή τροχιά», καθώς βρίσκονται σε λειτουργία εργοτάξια σε όλα τα βασικά τμήματα: από την Κίσσαμο έως τη Χερσόνησο, από τη Χερσόνησο έως τη Νεάπολη και από τη Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο. Το συνολικό μήκος του άξονα φτάνει τα 225 χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα προχωρούν οι μελέτες για την επέκτασή του μέχρι τη Σητεία. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και σε άλλα μεγάλα έργα. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, με ποσοστό υλοποίησης περίπου 95% και στόχο να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία μέσα στο καλοκαίρι. Η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας έχει φτάσει στο 50% της κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, ενισχύοντας τη χωρητικότητα του άξονα.

Στον τομέα των αστικών μεταφορών, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ στην Αθήνα σημειώθηκε σημαντικό ορόσημο στη Γραμμή 4, με τη διάνοιξη σήραγγας στον σταθμό Ευαγγελισμού από τον μετροπόντικα «Αθηνά». Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται έργα αποκατάστασης σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες του 2023. Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η αναβάθμιση των υποδομών είναι κρίσιμη για τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, ενισχύοντας τη διασύνδεση με αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και την ενεργειακή και εφοδιαστική ασφάλεια. «Οι υποδομές δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα, αλλά στρατηγικές επενδύσεις στο μέλλον της χώρας, στη διεθνή της θέση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών», υπογράμμισε ο υπουργός.