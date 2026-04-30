Στην Κρήτη ο Ευθ. Λέκκας: Καμπανάκι για τη διάβρωση των ακτών – Τί ανέφερε για τους σεισμούς

Από τη σεισμική δραστηριότητα στην Ιεράπετρα έως τη θωράκιση της Σαμαριάς, του Κουρταλιώτη και των τουριστικών περιοχών, ο καθηγητής Γεωλογίας συνδέει τη γεωλογική δυναμική του νησιού με τον «μοναδικό πολιτισμό» της Κρήτης.
της Μαρίας Αγαπάκη
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, βρέθηκε εκ νέου στην Κρήτη για δύο ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους, που σχετίζονται άμεσα τόσο με τη γεωδυναμική πραγματικότητα του νησιού όσο και με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού του πλούτου.
Η σεισμικότητα στην Ιεράπετρα και η εικόνα μετά τα 5,7 Ρίχτερ
Ο πρώτος αφορά τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Ιεράπετρας και κυρίως στον θαλάσσιο χώρο νότια της περιοχής, μια ζώνη που, όπως εξήγησε, χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι, παρά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ, η εικόνα σήμερα είναι σαφώς πιο καθησυχαστική, καθώς το φαινόμενο εκτονώνεται σταδιακά μέσα από εκατοντάδες μικρότερους σεισμούς. Καθοριστικής σημασίας, όπως τόνισε, ήταν η διάταξη του ρήγματος σε άξονα ανατολής-δύσης, γεγονός που οδήγησε τη σεισμική ενέργεια προς τον θαλάσσιο χώρο και όχι προς τη στεριά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή το ρήγμα είχε διεύθυνση βορρά-νότου, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές για την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και άλλες περιοχές της ανατολικής Κρήτης. Παρότι ο άμεσος κίνδυνος εμφανίζεται πλέον σχεδόν μηδενικός για την πληγείσα περιοχή, υπογράμμισε πως η παρακολούθηση του φαινομένου παραμένει αναγκαία.
Σαμαριά και Κουρταλιώτης: Αγώνας για ασφάλεια μετά τον δύσκολο χειμώνα
Ο δεύτερος λόγος της παρουσίας του στην Κρήτη σχετίζεται με τα φαράγγια της Σαμαριάς και του Κουρταλιώτη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης μετά τη δύσκολη χειμερινή περίοδο. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν διαβρώσεις, κατολισθήσεις, καταπτώσεις και σημαντικές φθορές, καθιστώντας απαραίτητες τις παρεμβάσεις απομάκρυνσης υλικών και θωράκισης. Στόχος είναι τα φαράγγια να καταστούν ξανά προσβάσιμα, αλλά κυρίως ασφαλή για επισκέπτες και τουρίστες. Ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία, καθώς οι φυσικοί κίνδυνοι συνυπάρχουν με το μοναδικό φυσικό κάλλος των περιοχών αυτών. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν αναλυτικές αυτοψίες τις επόμενες ημέρες, ώστε με την ολοκλήρωση των εργασιών να υπάρξει πλήρης εικόνα πριν αποδοθούν ξανά στο κοινό.
Θωράκιση χωρίς αυταπάτες: Ο κίνδυνος δεν μηδενίζεται
Παράλληλα, ο καθηγητής αναφέρθηκε στη σταδιακή θωράκιση των περιοχών αυτών μέσω ειδικών έργων, χωρίς ωστόσο να αποκρύπτει ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί ποτέ να μηδενιστεί. Μέσα από συχνές αυτοψίες και στενή συνεργασία με Δήμους, Περιφέρεια και αρμόδιους φορείς, επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή μείωσή του.
Χερσόνησος και Ηράκλειο: Εξειδικευμένα σχέδια για σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον Δήμο Χερσονήσου, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό λόγω της συνύπαρξης πολλαπλών κινδύνων: σεισμών, τσουνάμι, διαβρώσεων και πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, προωθείται η εξειδίκευση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων πολιτικής προστασίας, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, όχι μόνο για τη Χερσόνησο αλλά και για το Ηράκλειο, με έμφαση σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Στόχος είναι η κάθε περιοχή να διαθέτει προσαρμοσμένο σχεδιασμό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε κρίσεις που επηρεάζουν όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και τον κοινωνικό ιστό, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο.
«Η Κρήτη διαμορφώθηκε από αυτά τα φαινόμενα και φιλοξένησε τον μοναδικό πολιτισμό»
Ο Ευθύμης Λέκκας κατέστησε σαφές πως όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα — σεισμοί, τσουνάμι, διαβρώσεις και πλημμύρες — αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της ίδιας της ιστορίας και της γεωλογικής εξέλιξης της Κρήτης. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που διαμόρφωσαν το νησί, αλλά και εκείνες που επέτρεψαν στην Κρήτη να φιλοξενήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, «τον μοναδικό πολιτισμό» της, συνδέοντας άρρηκτα το φυσικό περιβάλλον με τη σπουδαία ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά.
