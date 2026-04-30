Σοκ στον ΟΦΗ: Κεκλεισμένων των θυρών στο τελευταίο ματς της σεζόν – Μια κροτίδα στον τελικό έφερε τη βαριά καμπάνα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τον ΟΦΗ, καθώς η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) επέβαλε ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην κρητική ΠΑΕ.

Η κύρωση αφορά την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο και συνδέεται με περιστατικό που καταγράφηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2026 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξετάστηκαν –μεταξύ των οποίων οι εκθέσεις της Αστυνομίας και των αρμόδιων παρατηρητών– στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλαθλος του ΟΦΗ από τις θύρες 9-10 άναψε και έριξε μία κροτίδα εντός της εξέδρας. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ΔΕΑΒ, με την υπ’ αριθμόν 13/2026 πράξη της, προχώρησε στην επιβολή της διοικητικής ποινής.

Η απόφαση προβλέπει τη διεξαγωγή ενός αγώνα χωρίς θεατές σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια διοργάνωση συμμετέχει η ομάδα, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας στα γήπεδα.

Παράλληλα, η Επιτροπή κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις 6 Μαΐου 2026, σχετικά με περιστατικά φθοράς εγκαταστάσεων που φέρονται να προκλήθηκαν από φιλάθλους της ομάδας κατά τη διάρκεια του ίδιου τελικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγραφές, σημειώθηκαν ζημιές σε περίπου 160 καθίσματα στις θύρες 31-42 του βορείου πετάλου του σταδίου.

