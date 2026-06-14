Έως 72 δόσεις: Τι αλλάζει με τις οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο

Το πακέτο διευκολύνσεων που αλλάζει τα δεδομένα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μια σειρά νέων παρεμβάσεων για πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών ξεχωρίζουν η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού ορίου, η δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε έως 72 δόσεις, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρότι τα μέτρα στοχεύουν στη διευκόλυνση χιλιάδων οφειλετών, συνοδεύονται από προϋποθέσεις και περιορισμούς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ

Μία από τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορά την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ.

Ωστόσο, η προστασία αυτή δεν παρέχεται αυτόματα σε όλους τους λογαριασμούς. Για να διασφαλιστεί το νέο ακατάσχετο όριο, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ έναν συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία κατάσχεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, ακόμη και αν το διαθέσιμο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις

Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και προβλέπει ελάχιστη μηνιαία δόση ύψους 30 ευρώ.

Παρά την ευελιξία που προσφέρει, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του επιτοκίου που προβλέπεται, το οποίο ανέρχεται στο 5,87%.

Παράλληλα, αρκετά από τα σχόλια που έχουν κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση εστιάζουν στην απουσία πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων, καθώς και στη συνέχιση της επιβάρυνσης με τόκους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Η ένταξη στη ρύθμιση δεν είναι αυτόματη και συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε άλλη ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου 2026 ούτε να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει κατά την ημερομηνία της αίτησης:

–Να μην έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχει τακτοποιήσει νόμιμα το σύνολό τους.

–Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, για τις οποίες η προθεσμία είχε λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

–Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας θα μπορεί να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία είσπραξης.

Πότε ενεργοποιείται η ρύθμιση

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης.

Η πρώτη καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις θα εξοφλούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ρύθμιση και για χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ

Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται και για ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη που αφορούν χρονικές περιόδους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με αποπληρωμή σε έως 72 μηνιαίες δόσεις και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος του 2026.

Περισσότεροι δικαιούχοι στις 420 δόσεις του εξωδικαστικού

Το νέο νομοσχέδιο διευρύνει επίσης την πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιτρέποντας σε περισσότερους οφειλέτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 420 δόσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο πλαίσιο.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που θα μπορούν να αναζητήσουν βιώσιμη λύση για τη ρύθμιση των χρεών τους.

Πότε αίρεται η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

Μία ακόμη σημαντική πρόβλεψη αφορά τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που επιλέγουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η κατάσχεση θα μπορεί να αρθεί εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της συνολικής οφειλής και παράλληλα έχουν τακτοποιηθεί όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Πηγή: http://newmoney.gr