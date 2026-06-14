Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές, άνοδος στα Πολυτεχνεία – Οι πρώτες εκτιμήσεις του αναλυτή Χατζητέγα

Χωρίς σαρωτικές ανατροπές αλλά με στοχευμένες μεταβολές στις σχολές υψηλής ζήτησης αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών 2026, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού και αναλυτή Γιώργου Χατζητέγα.

Κοινός παρονομαστής σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία είναι η σταθερότητα στο κατώτερο όριο εισαγωγής.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής συνεχίζει να διαμορφώνει έναν σταθερό «πυθμένα», με αποτέλεσμα οι μεγαλύτερες μεταβολές να αφορούν κυρίως τις σχολές υψηλής ζήτησης.

«Πραγματικά ενδιαφέρει τους περισσότερους υποψηφίους. Όσοι υπερβαίνουν αυτό το όριο θα βρίσκουν θέσεις στα πανεπιστήμια, θα βρίσκουν θέσεις στο πρώτο μηχανογραφικό και δεν θα ανησυχούν για την είσοδό τους σε κάποιο Πανεπιστήμιο», σημειώνει.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Πτώση στις Νομικές και στα υψηλόβαθμα τμήματα

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε μια ήπια αποκλιμάκωση των βάσεων στις σχολές της κορυφής.

Ο Γιώργος Χατζητέγας εκτιμά ότι το κατώτερο όριο εισαγωγής δεν θα μεταβληθεί.

«Το βαθμολογικό όριο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και το οποίο κυμαίνεται από 9,8 έως 10 δεν πρόκειται να αλλάξει στο 1ο επιστημονικό πεδίο».

Διαφορετική είναι όμως η εικόνα στις υψηλές βαθμολογίες. Σύμφωνα με τον αναλυτή, τα Αρχαία Ελληνικά αποδείχθηκαν πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι, ενώ και η Ιστορία δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους.

«Σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι τα θέματα στα Αρχαία ήταν πιο απαιτητικά από την προηγούμενη χρονιά και στην Ιστορία επίσης. Ειδικά στην Ιστορία τα θέματα ήταν αντι-sos γιατί ήθελαν αρκετή κριτική».

Η εκτίμηση αυτή συμβαδίζει με τις πρώτες πληροφορίες από βαθμολογητές, οι οποίοι βλέπουν λιγότερες πολύ υψηλές επιδόσεις στα Αρχαία. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις Νομικές και τα υπόλοιπα τμήματα που κινούνται στις κορυφαίες βαθμολογικές ζώνες.

«Επομένως σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι θα υπάρξει μια μείωση των βάσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα».

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Αυξημένες πιθανότητες ανόδου στα Πολυτεχνεία

Πιο θετική εμφανίζεται η εικόνα στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Χατζητέγας, οι επιδόσεις στη Φυσική ήταν καλύτερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ βελτιωμένη εικόνα καταγράφεται και στα Μαθηματικά.

«Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο οι βαθμολογικές επιδόσεις ήταν καλύτερες και σε όλες τις κλίμακες στο μάθημα της Φυσικής και ενδεχομένως και στο μάθημα των Μαθηματικών. Αυτά τα δύο μαθήματα θα έχουμε υψηλότερες βαθμολογίες».

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα κατά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, τότε τα πλέον περιζήτητα πολυτεχνικά τμήματα ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά.

«Συνεπώς αναμένεται, χωρίς να αλλάξει ο βαθμολογικός πυθμένας, και εδώ θα κυμανθεί ανάμεσα στο 9,8 και στο 10 για τη μέση επίδοση στα τέσσερα μαθήματα, μια ζήτηση αυξημένη, μια βάση αυξημένη στα περιζήτητα τμήματα των κεντρικών Πολυτεχνείων».

Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των σχολών αναμένεται να παραμείνει σταθερή, αλλά στα κεντρικά Πολυτεχνεία δεν αποκλείονται αυξήσεις.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή πτώση των βάσεων

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η εικόνα παραμένει ισορροπημένη.

Οι καλύτερες επιδόσεις που φαίνεται να καταγράφονται στη Φυσική εξισορροπούνται από τις δυσκολίες που συνάντησαν οι υποψήφιοι στη Βιολογία και τη Χημεία.

«Στο 3ο επιστημονικό πεδίο συγκλίνουν όλοι ότι η Βιολογία και η Χημεία αντισταθμίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να δούμε μια μικρή μείωση των βάσεων στις περιζήτητες Ιατρικές Σχολές».

Η εκτίμηση αυτή συνάδει και με τις πρώτες πληροφορίες από τη βαθμολόγηση, σύμφωνα με τις οποίες η Βιολογία ήταν το μάθημα που δυσκόλεψε περισσότερο τους υποψηφίους.

Παρά τις πιέσεις στις πολύ υψηλές βαθμολογίες, ο κατώτερος πήχης εισαγωγής δεν φαίνεται να μεταβάλλεται.

«Και πάλι ο βαθμολογικός πυθμένας κυμαίνεται μεταξύ 9,8 και 10».

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Ο άγνωστος X

Το πιο δύσκολο πεδίο για ασφαλείς προβλέψεις είναι το 4ο.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, δεν αρκεί να εξεταστούν μόνο οι επιδόσεις των υποψηφίων.

«Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο δεν είναι μόνο οι βαθμολογικές επιδόσεις, έχουμε και έναν άλλον άγνωστο Χ, δηλαδή πόσο περισσότερους υποψηφίους θα έχουμε σε αυτό».

Όπως εξηγεί, παραμένει άγνωστο πόσοι υποψήφιοι από άλλα επιστημονικά πεδία θα διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές του 4ου Πεδίου, επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό.

«Δεν ξέρουμε ωστόσο πόσο περισσότεροι μετανάστευσαν από το 2ο επιστημονικό πεδίο και το 3ο επιστημονικό πεδίο προς το 4ο».

Στην εξίσωση προστίθεται και ένας ακόμη παράγοντας: οι αλλαγές στη σύνδεση των τμημάτων με τα επιστημονικά πεδία.

«Δεν έχουμε μόνο μετανάστευση υποψηφίων αλλά και μετανάστευση σχολών. Σχολές αλλάζουν επιστημονικό πεδίο, για να εξισορροπηθεί η ζήτηση και βλέπουμε να μετακομίζουν».

Πάντως, στο κατώτερο τμήμα της βαθμολογικής κλίμακας δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές.

«Ο βαθμολογικός πυθμένας παραμένει εκεί κοντά στο 8,3 με 8,4».

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και οι κενές θέσεις στα πανεπιστήμια

Ο Γιώργος Χατζητέγας επαναφέρει και το ζήτημα των χιλιάδων κενών θέσεων που καταγράφονται κάθε χρόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Σημαντικό είναι να μειωθεί ο κατώτατος συντελεστής από 0,8 σε 0,6 ώστε να μην παρατηρηθεί για 6η συνεχόμενη χρονιά πάνω από 10.000 κενές θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Όπως υπογραμμίζει, οι Πανελλαδικές δεν είναι εξετάσεις επάρκειας αλλά διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.

«Είναι ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, όχι προαγωγικές εξετάσεις».

cnn.gr