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Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – Έφυγε με ταξί από το σπίτι του παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων

Από: ΠΚ team

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Στη φυλακή καλείται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε σχηματισμό συμβουλίου, αποφάσισε να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και πάλι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση το βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο είχε αποφυλακιστεί.

Με το που έγινε γνωστή η απόφαση έξω από του σπίτι του στον Βύρωνα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Με ταξί στις φυλακές Κορυδαλλού

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξήλθε της οικίας του κρατώντας μία βαλίτσα και επιβιβάστηκε σε ταξί το οποίο συνόδευαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ.

Η διαδικασία για την επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού μόλις είχε ξεκινήσει. Μαζί με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο είναι και η δικηγόρος Χρύσα Καβουλάρη.

Με το νέο βούλευμα, αναιρείται η προηγούμενη κρίση του Εφετείου και ανοίγει ο δρόμος για τη σύλληψή του, ώστε να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπόθεση επανεξετάστηκε έπειτα από εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος ανέθεσε σε αντεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου να μελετήσει τη σχετική δικογραφία. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, κρίθηκε ότι η αποφυλάκιση δεν έπρεπε να είχε εγκριθεί, καθώς δεν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής, ενώ δεν διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που έχει καταδικαστεί σε πολλαπλά ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα ύστερα από 24 χρόνια κράτησης. Η αποφυλάκιση αυτή αποτέλεσε την πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του, παρά τις αρνητικές εισηγήσεις σε προηγούμενα στάδια από εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικά συμβούλια.

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