Δολοφονία Δασκαλάκη: «Ελλιπής η δικογραφία» λένε οι δικηγόροι των κατηγορουμένων – Τι υποστηρίζει η πλευρά του θύματος

Τι λένε οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων και της οικογένειας.

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων, οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλά κενά και ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Δυο από τους κατηγορούμενους, όπως έχει αναφέρει το patris.gr κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού. Ο 57χρονος πατέρας, κατηγορείται για ηθική αυτουργία, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο, καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα σε εισαγγελέα και ανακρίτρια.

«Λείπουν στοιχεία»

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, σε δηλώσεις τους υποστηρίζουν ότι η δικογραφία δεν είναι πλήρης και ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, λείπουν σημαντικά στοιχεία, όπως επιπλέον εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις και ότι τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν αποδεικνύουν την εμπλοκή των κατηγορούμενων.

Η συνήγορος του 32χρονου γιου και του 57χρονου πατέρα, Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι η δικογραφία είναι «ελλιπής» και πως δεν υπάρχουν καθαρά στοιχεία που να συνδέουν πρόσωπα με συγκεκριμένες πράξεις. Τόνισε επίσης «ότι δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα ο τρόπος θανάτου και ότι χρειάζονται περισσότερα επιστημονικά δεδομένα πριν βγουν συμπεράσματα».

Ο δικηγόρος τους, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε ότι η έρευνα της αστυνομίας σταμάτησε πρόωρα και ότι η δικογραφία έφτασε γρήγορα στη δικαιοσύνη χωρίς να ολοκληρωθούν βασικές ενέργειες, όπως εξετάσεις DNA και άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Είπε επίσης ότι το βασικό στοιχείο που υπάρχει δεν επαρκεί για να στηρίξει κατηγορία.

Η δικηγόρος του 59χρονου βοσκού, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό που να συνδέει τον εντολέα της με την πράξη και ότι θεωρεί πως στο δικαστήριο η κατηγορία θα καταρρεύσει».

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος, Νίκος Στειακάκης, είπε ότι «η οικογένεια ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και δικαιοσύνη, και ότι αναμένονται νέα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην έρευνα».