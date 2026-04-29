Ρέθυμνο: Δημιουργία Μονάδας Ολικής Φροντίδας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει και η δημιουργία Μονάδας για άνοια και Alzheimer, στο Λασίθι.
Τη δημιουργία μιας νέας εξειδικευμένης δομής ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενσωματώνει ο εθνικός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας, όπως αποτυπώθηκε μέσα από την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια, την οποία υπογράφει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, προβλέπει την ίδρυση 21 μονάδων για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και 19 μονάδων για άτομα με άνοια/Alzheimer σε όλη την επικράτεια, με τον σχεδιασμό για την Κρήτη να περιλαμβάνει δύο νέες δομές, μία για αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, στο Ρέθυμνο και μία για άνοια/Alzheimer, στο Λασίθι.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, πρόκειται για δομές σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού τύπου, οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας με διευρυμένη λειτουργία, κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα, με στόχο την εξειδικευμένη φροντίδα, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων, δωρεάν για όλους τους πολίτες.
«Η ψυχική υγεία αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα με συγκεκριμένες πράξεις και πόρους» δήλωσε ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Γιάννης Κεγαλογιάννης, αμέσως με τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης και επισήμανε ότι «η ένταξη του Ρεθύμνου στον εθνικό σχεδιασμό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον νομό, καθώς η νέα δομή αναμένεται να εμπλουτίσει το υφιστάμενο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με εξειδικευμένη στήριξη για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους».
