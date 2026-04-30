Δόμνα Μιχαηλίδου από τα Χανιά: «Κάθε βήμα ενός παιδιού είναι μια μεγάλη νίκη»

Ανοιχτή εκδήλωση για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με μήνυμα
«Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς»
«Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα πηγαίνεις. Σημασία έχει ότι προχωράς. Κάθε μικρό σας βήμα είναι μια μεγάλη νίκη. Και κάθε προσπάθεια μετράει», τόνισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον χαιρετισμό της στην ανοιχτή βιωματική εκδήλωση «Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στην Πλατεία Τεμένους Κιουτσούκ Χασάν – Γιαλί Τζαμί, στα Χανιά, για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η Υπουργός υπογράμμισε ότι ευθύνη της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει πως κάθε παιδί έχει πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζεται «νωρίς, έγκαιρα, σωστά», επισημαίνοντας ότι όσο πιο νωρίς στηρίζεται ένα παιδί, τόσο πιο μακριά μπορεί να φτάσει.
Με τη συμμετοχή γονέων, παιδιών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και υποστήριξης των αναπτυξιακών αναγκών των παιδιών από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Στο επίκεντρο βρέθηκε το μήνυμα ότι η πρώιμη και σωστά οργανωμένη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός παιδιού, να στηρίξει ουσιαστικά την οικογένεια και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις ένταξης, συμμετοχής και ανάπτυξης.
Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση αποτελεί ένα σύγχρονο, οικογενειοκεντρικό πλαίσιο υποστήριξης για παιδιά έως 6 ετών με αναπτυξιακές δυσκολίες ή αναπτυξιακή καθυστέρηση, καθώς και για τις οικογένειές τους. Μέσα από διεπιστημονικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και εξατομικευμένη υποστήριξη, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση, στη συνεργασία με την οικογένεια και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων κάθε παιδιού από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του.
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Δημήτριος Μπατάκης, και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, Ιωάννης Δρακακάκης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, παιδιά και γονείς συμμετείχαν σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις, ενώ στον χώρο λειτούργησαν διαδραστικά σημεία, όπως γωνιά τέχνης, face painting, δραστηριότητες με πλαστελίνες, photo booth, σημείο ενημέρωσης και balloon station. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και να συνομιλήσουν με ειδικούς και εκπροσώπους φορέων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμβολική απελευθέρωση μπαλονιών και με το μήνυμα «Για κάθε παιδί, ξεκινάμε μαζί από νωρίς», σε μια στιγμή αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά και στις δυνατότητες που ανοίγονται όταν η στήριξη ξεκινά έγκαιρα.
Με κεντρικό μήνυμα «Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς», η εκδήλωση ανέδειξε την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση ως ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για το παιδί και την οικογένεια, με στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει με φροντίδα, ενθάρρυνση και προοπτική.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
https://minscfa.gov.gr/domna-michailidou-apo-ta-chania-kathe-vima-enos-paidiou-einai-mia-megali-niki/
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ