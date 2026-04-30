Φθινοπωρινή Πρωτομαγιά στην Κρήτη: Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές –Δείτε χάρτες

Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Φθινοπωρινή παρά ανοιξιάτικη αναμένεται να είναι η Πρωτομαγιά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο, που βαθμιαία θα επεκταθούν νοτιότερα και έως το βράδυ θα επηρεάσουν Θεσσαλία, Σποράδες, Στερεά Ελλάδα και Βόρεια Εύβοια. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Την Παρασκευή 01/05, βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια τμήματα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.
Στον παρακάτω προγνωστικό Χάρτη 1, εμφανίζονται τα εκτιμώμενα συνολικά ύψη βροχόπτωσης σε χιλιοστά (mm) για το διήμερο Πέμπτης 30/04 και Παρασκευής 01/05, όπως υπολογίστηκαν από αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Χάρτης 1. Το εκτιμώμενο 48ωρο συνολικό ύψος βροχής (μπλε αποχρώσεις) για το διήμερο Πέμπτης 30/04 και Παρασκευής 01/05/2026, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Το κύριο χαρακτηριστικό όμως της μεταβολής, θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή 01/05 οι μέγιστες τιμές της θα είναι έως και 13 βαθμούς χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες της Πέμπτης 30/04. Στον παρακάτω Χάρτη 2, παρουσιάζεται η 24ωρη μεταβολή των μεγίστων θερμοκρασιών την Παρασκευή 01/05, όπως προβλέπεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Χάρτης 2. Η εκτιμώμενη 24ωρη μεταβολή της μέγιστης θερμοκρασίας την Παρασκευή 01/05, σε σχέση με την αντίστοιχη της Πέμπτης 30/04/2026. Με μπλε αποχρώσεις η μείωση της θερμοκρασίας, ενώ με κόκκινες αποχρώσεις η αύξηση, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Παράλληλα, σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 30/04 και έως το βράδυ και στο υπόλοιπο Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 6-7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h). Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο 02/05-03/05.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ